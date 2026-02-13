Magyar önkéntes a gyorskorcsolya helyszín szupersztárja

„Ő a mi szupersztárunk” – mondta a milánói expo egyik pavilonjában felépített ideiglenes pálya vegyes zónájában az önkénteseket irányító orosz menedzser Halász Lauráról, aki két éve Milánóban tanul kommunikáció és menedzsment szakon.

A 21 éves egyetemista az MTI érdeklődésére elárulta, 2024 februárjában a hódeszkások és szabadstílusú sízők későbbi falujában, Livignóban találkozott először azzal, hogy két év múlva Olaszország téli ötkarikás játékokat rendez, ugyanis a svájci határhoz közel fekvő településen már működött a visszaszámláló óra. Ott tudta meg azt is, hogy felvették a milánói egyetemre, amit sorsszerűnek érzett. Elmesélése alapján 2024 szeptemberében – immár hallgatóként – a barátnőivel láttak egy hirdetést, és úgy érezték, ezzel a lehetőséggel mindenképpen élni kellene, ezért jelentkeztek önkéntesnek.

„Tavaly év elején végül csak engem választottak ki hármunk közül. A felvételi folyamat részeként több körös interjún vettem részt, megnézték milyen nyelven hogyan kommunikálok, hogy megtalálják a számomra megfelelő pozíciót. Ezt követően egy általános kurzust kellett elvégezni olaszul és angolul is, amelyből megtudtuk, hogyan épül fel az olimpia, de például olyan egészségügyi oktatáson is részt vettünk, ahol az újraélesztést is megtanultuk” – mondta az olaszul, angolul, oroszul és spanyolul is folyékonyan beszélő lány. „Eredetileg azt adtam meg, hogy kilenc napot tudok dolgozni, de azon már most túl vagyok, mert a helyszínmenedzser a jobb kezének tart. Hogy itt tudjak lenni, három hét alatt nyolc vizsgát teljesítettem, de egyet a végén már lemondtam, mert vizsgázni bármikor lehet, olimpia viszont csak most van”.

Halász Laura tavaly augusztusban kapta meg a pozícióját, amit el is lehetett utasítani, de ő igent mondott arra, hogy Rhóban, a gyorskorcsolyázók vegyes zónájában tevékenykedjen.

„Ez a legjobb pozíció, amit az ember kívánhat, mert itt testközelben találkozhatok sportolókkal, edzőkkel, sajtóattasékkal. Az érmeseket is én kísérem a sajtókonferenciára. Ezek olyan élmények, melyekre máshogy nem lehetne szert tenni. Olyan betekintésre van lehetőség, ami ritkaságszámba megy” – mesélte lelkesen feladatait Halász, aki hozzátette, részben a versenyeket is láthatja, a menedzsere megengedte például, hogy megnézze az egyetlen magyar színeket képviselő gyorskorcsolyázó, a dél-koreai születésű Kim Minseok szereplését, aki 11. lett 1000 méteren.

Mint mondta, kollégái többsége olasz, de messze nem mind helyi, sokan délről, például Rómából érkeztek. Vannak nagyon távolról, például Kanadából csakis az olimpia miatt ideutazott önkéntesek is. Tudomása szerint ugyanakkor más magyar nincs a milánói expo területén a kisebbik jégkorongcsarnokban és a gyorskorcsolyázók helyszínén, viszont azt hallotta, hogy a rövidpályás gyorskorcsolya és a műkorcsolya otthonául szolgáló Forum di Milanóban dolgoznak honfitársai.

Elárulta, az önkéntesek sötétkék alapú, türkiz kék és zöld mintákkal díszített formaruháját megtarthatják, biztosított az étkezés a napi hat-hét óra munka során, de a szállást mindenkinek magának kellett megoldania.

„Kint voltam a San Siróban a nyitóünnepségen. Az az atmoszféra, az a hangulat..., libabőrös voltam szinte végig. Felfoghatatlan élmény, még mindig a hatása alatt vagyok” – mesélte eddigi legnagyobb élményét a magyar önkéntes, akinél saját bevallása szerint kicsi kora óta „be van ragadva” az olasz életérzés.