Volodimir Zelenszkij azzal vádolta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), hogy „az agresszorok kezére játszik”, amikor egy ukrán sportolót kizárt, miközben az oroszoknak megengedte, hogy semleges zászló alatt versenyezzenek.

Az ukrán Vladiszlav Geraszkevics sisakjában a férfi skeleton edzésen a Cortina Sliding Centre-ben a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok során Cortina d'Ampezzo-ban, 2026. február 10-én

Az ukrán szkeletonos Vladiszlav Geraszkevicst csütörtökön kizárták a milánói-cortinai téli olimpiáról, mert nem volt hajlandó levenni a sisakját, amelyen az Oroszországgal folytatott konfliktusban meghalt ukrán sportolók képei voltak. A kizárásáról szóló döntést azért hozták meg, mert „nem volt hajlandó semmiféle kompromisszumra” – közölte a NOB egy nyilatkozatban.

Zelenszkij csütörtök este egy közösségimédia bejegyzésben adott hangot a NOB iránti csalódottságának. „Az olimpiai mozgalomnak segítenie kellene a háborúk leállításában, nem pedig az agresszorok kezére játszania” – panaszkodott.

„Sajnos a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése, hogy kizárja az ukrán szkeletonversenyzőt, Vladiszlav Geraszkevicsot, mást mond.”

„És mégis, jelenleg 13 orosz versenyző vesz részt az olimpián Olaszországban” – folytatta. Annak ellenére, hogy ezek a sportolók semleges zászló alatt versenyeznek, és nem szegik meg a NOB politikai üzenetekre vonatkozó szabályait, Zelenszkij ragaszkodott ahhoz, hogy „ők azok, akik kizárást érdemelnek” - írja az Orosz Hírek.

Milánóban tartott sajtótájékoztatón Mark Adams, a bizottság szóvivője kijelentette, hogy ha a szervezet minden háborúban vagy konfliktusban részt vevő országot kizárna, akkor „talán öt” ország képviselné magát az olimpián. „Mert ha egy sportszervezet egyszer elkezd állást foglalni a háborúk és konfliktusok ellen, akkor annak nincs vége” – mondta.

Oroszország azonban azzal vádolta a NOB-ot, hogy ezt a logikát igazságtalanul alkalmazza.

„A NOB teljesen hiteltelenné tette magát” – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2024-ben, miután a bizottság elutasította, hogy bármilyen korlátozást alkalmazzon az izraeli sportolókra a gázai háború miatt, de megtiltotta az orosz és belorusz sportolóknak, hogy nemzeti zászlójuk alatt versenyezzenek a párizsi játékokon.

A NOB politikai üzenetekre vonatkozó tilalmát 2021-ben, egy évvel az ukrajnai konfliktus eszkalálódása előtt vezették be. Annak ellenére, hogy más lehetőségeket is felajánlottak neki az elesett sportolók tiszteletben tartására, Geraszkevics ragaszkodott ahhoz, hogy minden milánói edzésén viselje a botrányos sisakját – közölte a szervezet.

Kizárása után a hadköteles korú ukrán azzal vádolta az olimpiai bizottságot, hogy „szörnyű hibát” követett el, és „az orosz propagandának kedvezett”.