Az UEFA továbbra is elutasítja Oroszország visszatérését

Erről Aleksander Ceferin elnök nyilatkozott az UEFA brüsszeli kongresszusát követően újságíróknak. „Az UEFA álláspontja nem változott, de nap mint nap mindent figyelemmel kísérünk. Meglátjuk, mit hoz a jövő, a világ nagyon gyorsan változik” – fogalmazott Ceferin, aki korábban azt mondta: az orosz klubcsapatok és válogatottak nem térnek vissza a felnőtt szintű nemzetközi sorozatokba, míg véget nem ér az ukrajnai háború.

Szemben az UEFA-val a sportág nemzetközi szövetségének, a FIFA-nak az elnöke, Gianni Infantino a Sky brit televíziós csatornának azt nyilatkozta, hogy a szervezetnek meg kellene fontolnia az orosz csapatok nemzetközi tornákról való kizárásának feloldását. Az oroszok elleni korlátozásokat a 2022-es ukrajnai fegyveres konfliktus kirobbanását követően vezették be.