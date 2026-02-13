2026. február 13., péntek

Az UEFA továbbra is elutasítja Oroszország visszatérését

Az oroszok elleni korlátozásokat a 2022-es ukrajnai fegyveres konfliktus kirobbanását követően vezették be

MH/MTI
 2026. február 13. péntek. 23:31
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) Oroszország részvételi jogosultságával kapcsolatos elutasító álláspontja egyelőre nem változott.

Gianni Infantino
Fotó: AFP/Anadolu/Mehmet Emin Menguarslan

Erről Aleksander Ceferin elnök nyilatkozott az UEFA brüsszeli kongresszusát követően újságíróknak. „Az UEFA álláspontja nem változott, de nap mint nap mindent figyelemmel kísérünk. Meglátjuk, mit hoz a jövő, a világ nagyon gyorsan változik” – fogalmazott Ceferin, aki korábban azt mondta: az orosz klubcsapatok és válogatottak nem térnek vissza a felnőtt szintű nemzetközi sorozatokba, míg véget nem ér az ukrajnai háború.

Szemben az UEFA-val a sportág nemzetközi szövetségének, a FIFA-nak az elnöke, Gianni Infantino a Sky brit televíziós csatornának azt nyilatkozta, hogy a szervezetnek meg kellene fontolnia az orosz csapatok nemzetközi tornákról való kizárásának feloldását. Az oroszok elleni korlátozásokat a 2022-es ukrajnai fegyveres konfliktus kirobbanását követően vezették be.

