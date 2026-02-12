Thomas Tuchel marad Anglia kapitánya 2028-ig!

Thomas Tuchel szövetségi kapitány új szerződést írt alá, amely a 2028-as Európa-bajnokságig érvényes – közölte csütörtökön az Angol Labdarúgó Szövetség (FA).

A német szakember tavaly január 1-jén vette át az angol válogatott irányítását, s elsődleges feladata volt, hogy Anglia ott legyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő idei világbajokságon. A selejtezőben az angol válogatott mind a nyolc mérkőzését megnyerte, huszonkét gólt szerzett és egyet sem kapott, így érthető, hogy az angol szövetség elégedett az 52 éves edző munkájával.

„Tuchel volt az ideális személy a feladatra, és a vb-selejtezők alatt csak tovább növelte hírnevét” – nyilatkozta Mark Bullingham, az FA vezérigazgatója.

A német edző szakmai stábjának tagjai, Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer és James Melbourne szintén meghosszabbították szerződésüket.

„Senki számára sem titok, hogy minden percét imádtam a közös munkának, és alig várom, hogy közösen szerepelhessünk a világbajnokságon” – mondta Tuchel.

Az angol válogatott a nyári vb-n Horvátországgal, Ghánával és Panamával játszik a csoportkörben.