2026. február 12., csütörtök

Előd

EUR 380.62 Ft
USD 320.20 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Thomas Tuchel marad Anglia kapitánya 2028-ig!

Szerződést hosszabbított a német szakember

MH/ MTI
 2026. február 12. csütörtök. 22:41
Megosztás

Thomas Tuchel szövetségi kapitány új szerződést írt alá, amely a 2028-as Európa-bajnokságig érvényes – közölte csütörtökön az Angol Labdarúgó Szövetség (FA).

Thomas Tuchel marad Anglia kapitánya 2028-ig!
Thomas Tuchel szerződést hosszabbított az angolokkal a 2028-as Eb-ig
Fotó: Paul ELLIS / AFP

A német szakember tavaly január 1-jén vette át az angol válogatott irányítását, s elsődleges feladata volt, hogy Anglia ott legyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő idei világbajokságon. A selejtezőben az angol válogatott mind a nyolc mérkőzését megnyerte, huszonkét gólt szerzett és egyet sem kapott, így érthető, hogy az angol szövetség elégedett az 52 éves edző munkájával.

„Tuchel volt az ideális személy a feladatra, és a vb-selejtezők alatt csak tovább növelte hírnevét” – nyilatkozta Mark Bullingham, az FA vezérigazgatója.

A német edző szakmai stábjának tagjai, Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer és James Melbourne szintén meghosszabbították szerződésüket.

„Senki számára sem titok, hogy minden percét imádtam a közös munkának, és alig várom, hogy közösen szerepelhessünk a világbajnokságon” – mondta Tuchel.

Az angol válogatott a nyári vb-n Horvátországgal, Ghánával és Panamával játszik a csoportkörben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink