Svájci győzelem a férfi jégkorongtornán

Az esélyesebb svájciak gyorsan ember-, majd gólelőnybe kerültek, Riat már az 55. másodpercben betalált. Alig telt el három perc, amikor már 2-0 volt az állás, miután Moser bombázott a kapuba.

A folytatásban már jobban védekeztek a franciák – akik az oroszok kizárásával jutottak ki az olimpiára –, és helyzeteik is voltak, de nem tudtak a hálóba találni, igaz, ebben az időszakban a svájciak irányzékával is baj volt. A záróharmad derekán a New Jersey Devilst erősítő Maier közelről nem hibázott és a végeredményt is ő állította be.

Eredmény:

jégkorong, férfiak:

A csoport, 1. forduló:

Svájc-Franciaország 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)

Később:

Csehország-Kanada 16.40

C csoport:

Németország-Dánia 21.10

Egyesült Államok-Lettország 21.10