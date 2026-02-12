Sport
Svájci győzelem a férfi jégkorongtornán
Az esélyesebb svájciak gyorsan ember-, majd gólelőnybe kerültek
Az esélyesebb svájciak gyorsan ember-, majd gólelőnybe kerültek, Riat már az 55. másodpercben betalált. Alig telt el három perc, amikor már 2-0 volt az állás, miután Moser bombázott a kapuba.
A folytatásban már jobban védekeztek a franciák – akik az oroszok kizárásával jutottak ki az olimpiára –, és helyzeteik is voltak, de nem tudtak a hálóba találni, igaz, ebben az időszakban a svájciak irányzékával is baj volt. A záróharmad derekán a New Jersey Devilst erősítő Maier közelről nem hibázott és a végeredményt is ő állította be.
Eredmény:
jégkorong, férfiak:
A csoport, 1. forduló:
Svájc-Franciaország 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)
Később:
Csehország-Kanada 16.40
C csoport:
Németország-Dánia 21.10
Egyesült Államok-Lettország 21.10