Oktatják Szoboszlai világhírű mozdulatát
Eddig csak másolták, most már tanítják a zseniális lövést
A magyar válogatott csapatkapitánya mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába, az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához, és onnan vágódott a hálóba.
A PL szakértője szerint mindent elmond a gólról, hogy Szoboszlai liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk alig hitt a szemének, és a fejét fogva gyönyörködött a kivitelezésben.
Bár végül nem jelentett győzelmet a gól, a szurkolók ezt választották a forduló legszebb találatának.
Pep Guardiola, a City vezetőedzője azt mondta, le a kalappal Szoboszlai lövése előtt, a csapat korábbi válogatott kapusa, Joe Hart pedig úgy fogalmazott: ez az egyik legjobban kivitelezett lövés, amit valaha látott, Roberto Carlos emlékezetes találatához hasonlította – írta meg a Mandiner.
„Annyira jó – mondta a magyar játékosról –, hogy amikor látta, hogy csak kétfős a sorfal, azt gondolta, ellőheti belülről. Igazi varázsló.”
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a több mint tízmillió követőt számláló Pro Football Academy több videót is közzétett, amelyekben megpróbálták lemásolni a bődületes bombagólt. Az oldal legújabb videójában már részletesen oktatják a zseniális lövést.