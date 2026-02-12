Oktatják Szoboszlai világhírű mozdulatát

A Premier League honlapján Szoboszlai Dominik Manchester Citynek lőtt gólját választották az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a legszebb találatnak.

Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába, az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához, és onnan vágódott a hálóba.

A PL szakértője szerint mindent elmond a gólról, hogy Szoboszlai liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk alig hitt a szemének, és a fejét fogva gyönyörködött a kivitelezésben.

Bár végül nem jelentett győzelmet a gól, a szurkolók ezt választották a forduló legszebb találatának.

Pep Guardiola, a City vezetőedzője azt mondta, le a kalappal Szoboszlai lövése előtt, a csapat korábbi válogatott kapusa, Joe Hart pedig úgy fogalmazott: ez az egyik legjobban kivitelezett lövés, amit valaha látott, Roberto Carlos emlékezetes találatához hasonlította – írta meg a Mandiner.

„Annyira jó – mondta a magyar játékosról –, hogy amikor látta, hogy csak kétfős a sorfal, azt gondolta, ellőheti belülről. Igazi varázsló.”

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a több mint tízmillió követőt számláló Pro Football Academy több videót is közzétett, amelyekben megpróbálták lemásolni a bődületes bombagólt. Az oldal legújabb videójában már részletesen oktatják a zseniális lövést.