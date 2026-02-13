Sport
Nyolc között a Győr is
A találkozó első találatát Nadir Benbuali szerezte, az élvonal góllövőlistájának éllovasa csereként lépett pályára és mindössze négy perc játék után eredményes volt. A végeredmény a 91. percben egy öngóllal alakult ki.
A Győr a negyeddöntőben a másodosztályban szereplő Kecskemét ellen játszik hazai pályán.
A döntőt május 9-én rendezik a Puskás Arénában.
MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő:
ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) 2-0 (0-0)
szerdán játszották:
Paksi FC–Diósgyőri VTK 2–6 (2–4)
MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) 1–2 (1–2)
Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 (4–0)
Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2-0 (0-0)
Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2-1 (0-0)
FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1)
Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0)
A negyeddöntő párosítása:
ETO FC–Kecskeméti TE
Budapest Honvéd FC–Diósgyőri VTK
Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC
Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC