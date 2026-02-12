2026. február 12., csütörtök

Előd

Sport

Négy hónap után távozik a Nottingham vezetőedzője

A bennmaradásért küzdő Forest a 17. helyen áll, három pontra a kiesőzónától

MH/ MTI
 2026. február 12. csütörtök. 10:44
Mindössze 114 nap után menesztette Sean Dyche-ot a vezetőedzői posztról az angol labdarúgó-bajnokságban bennmaradásért küzdő Nottingham Forest, amely az Európa-liga alapszakaszában a Ferencvárossal is találkozott.

Fotó: Darren Staples / AFP

A tréner elküldésére azt követően került sor, hogy szerda este a csapat hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a sereghajtó Wolverhamptonnal úgy, hogy 35 kapura lövési kísérlete volt.

Az 54 éves szakember októberben 2027 nyaráig írt alá a Forestnél, végül azonban Nuno Espirito Santo és Ange Postecoglou sorsára jutott, és ő lett a harmadik edző, akit ebben a szezonban elküldtek Nottinghamből.

Az együttes január végén 4-0-ra megverte a Ferencvárost az Európa-liga főtáblás küzdelmeinek utolsó játéknapján, azóta viszont hárommeccses nyeretlenségi sorozatot produkált, és a 17. helyen áll a Premier League tabelláján, három ponttal megelőzve a már kiesést jelentő pozíciót elfoglaló West Ham Unitedet.

A Nottingham az Európa-ligában jövő csütörtökön a Fenerbahcéval találkozik Isztambulban, a nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő párharc első mérkőzésén.

