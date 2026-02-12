Sport
Négy hónap után távozik a Nottingham vezetőedzője
A bennmaradásért küzdő Forest a 17. helyen áll, három pontra a kiesőzónától
A tréner elküldésére azt követően került sor, hogy szerda este a csapat hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a sereghajtó Wolverhamptonnal úgy, hogy 35 kapura lövési kísérlete volt.
Az 54 éves szakember októberben 2027 nyaráig írt alá a Forestnél, végül azonban Nuno Espirito Santo és Ange Postecoglou sorsára jutott, és ő lett a harmadik edző, akit ebben a szezonban elküldtek Nottinghamből.
Az együttes január végén 4-0-ra megverte a Ferencvárost az Európa-liga főtáblás küzdelmeinek utolsó játéknapján, azóta viszont hárommeccses nyeretlenségi sorozatot produkált, és a 17. helyen áll a Premier League tabelláján, három ponttal megelőzve a már kiesést jelentő pozíciót elfoglaló West Ham Unitedet.
A Nottingham az Európa-ligában jövő csütörtökön a Fenerbahcéval találkozik Isztambulban, a nyolcaddöntőbe jutásért sorra kerülő párharc első mérkőzésén.