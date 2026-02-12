Kanada győzelmével zárult a női jégkorongtorna csoportköre

A címvédő Kanada 5-0-ra legyőzte a finn csapatot a milánói téli olimpia női jégkorongtornáján, a csoportkör utolsó mérkőzésén.

A találkozót eredetileg múlt csütörtökön játszották volna, ám a finneknél 11 játékos is megbetegedett a norovírussal, ezért elhalasztották.

Eredmény, női jégkorong:

A csoport: Kanada-Finnország 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)

A csoport végeredménye:

1. Egyesült Államok 12 pont,

2. Kanada 9,

3. Csehország 4,

4. Finnország 3,

5. Svájc 2

A csoport mind az öt részvevője negyeddöntőbe jutott.

A negyeddöntők párosítása és programja:

péntek:

Csehország-Svédország 16.40

Egyesült Államok-Olaszország 21.10

szombat:

Kanada-Németország 16.40

Finnország-Svájc 21.10