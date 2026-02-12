Sport
Kanada győzelmével zárult a női jégkorongtorna csoportköre
A A címvédő 5-0-ra legyőzte a finn csapatot a milánói téli olimpia női jégkorongtornáján
Fotó: Piero CRUCIATTI / AFP
A találkozót eredetileg múlt csütörtökön játszották volna, ám a finneknél 11 játékos is megbetegedett a norovírussal, ezért elhalasztották.
Eredmény, női jégkorong:
A csoport: Kanada-Finnország 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)
A csoport végeredménye:
1. Egyesült Államok 12 pont,
2. Kanada 9,
3. Csehország 4,
4. Finnország 3,
5. Svájc 2
A csoport mind az öt részvevője negyeddöntőbe jutott.
A negyeddöntők párosítása és programja:
péntek:
Csehország-Svédország 16.40
Egyesült Államok-Olaszország 21.10
szombat:
Kanada-Németország 16.40
Finnország-Svájc 21.10