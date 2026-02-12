Kanada 5-0-ra legyőzte Csehországot a férfi jégkorongtornán

A kanadai válogatott Connor McDavid három gólpasszának is köszönhetően 5-0-ra legyőzte a cseh csapatot a milánói-cortinai téli olimpia férfi jégkorongtornájának csütörtöki játéknapján

A tengerentúliaknál kivétel nélkül mindenki az észak-amerikai profiligában edződik, a riválisnál 13-an szerepelnek az NHL-ben.

Nagy iram, sok ütközés és egy-egy kimaradt emberelőny jellemezte az első harmadot, ám a szünet előtt 5,7 másodperccel Makar lövésébe beletette az ütőjét Celebrini, így Dostal nem védhetett.

A kanadai fölény a 27. percben ért újabb gólt, Marner fonákkal parádésan, ívelve tálalt vegasi klubtársa, Stone elé, akinek nem volt nehéz dolga, majd Horvat szólógóljával tovább nőtt a különbség. A záró harmadban emberelőnyben három világsztár, Crosby, McDavid, MacKinnon játszott össze, utóbbi pedig 4-0-ra módosított az állást. A végén még Suzuki szerzett bravúros mozdulattal gólt.

Eredmények:

jégkorong, férfiak:

A csoport, 1. forduló:

Kanada-Csehország 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)

gólok: Celebrini (20.), Stone (27.), Horvat (38.), MacKinnon (48.), Suzuki (54.)

korábban:

Svájc-Franciaország 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)

Később:

C csoport:

Németország-Dánia 21.10

Egyesült Államok-Lettország 21.10