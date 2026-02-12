Sport
Kanada 5-0-ra legyőzte Csehországot a férfi jégkorongtornán
A tengerentúliaknál kivétel nélkül mindenki az észak-amerikai profiligában edződik, a riválisnál 13-an szerepelnek az NHL-ben.
Nagy iram, sok ütközés és egy-egy kimaradt emberelőny jellemezte az első harmadot, ám a szünet előtt 5,7 másodperccel Makar lövésébe beletette az ütőjét Celebrini, így Dostal nem védhetett.
A kanadai fölény a 27. percben ért újabb gólt, Marner fonákkal parádésan, ívelve tálalt vegasi klubtársa, Stone elé, akinek nem volt nehéz dolga, majd Horvat szólógóljával tovább nőtt a különbség. A záró harmadban emberelőnyben három világsztár, Crosby, McDavid, MacKinnon játszott össze, utóbbi pedig 4-0-ra módosított az állást. A végén még Suzuki szerzett bravúros mozdulattal gólt.
Eredmények:
jégkorong, férfiak:
A csoport, 1. forduló:
Kanada-Csehország 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)
gólok: Celebrini (20.), Stone (27.), Horvat (38.), MacKinnon (48.), Suzuki (54.)
korábban:
Svájc-Franciaország 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)
Később:
C csoport:
Németország-Dánia 21.10
Egyesült Államok-Lettország 21.10