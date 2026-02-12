Izgalomban nem lesz hiány a téli olimpia következő napján

Klaebo eddig a papírforma szerint győzött egyéni sprintben és a 10+10 kilométeres síatlonban is, ennek megfelelően pedig toronymagas esélyesként várja a szabadstílusú 10 kilométert is, amelyben rajthoz áll Büki Ádám és Kónya Ádám is. Előbbi egyértelműen ezt a versenyt várta a legjobban tekintve, hogy sílövőként kezdte a pályafutását, az eddigi két számában pedig klasszikus stílusban is kellett futnia, mellyel mindössze négy éve kezdett komolyabban foglalkozni. Klaebo bár egyértelmű aranyesélyes, de ebben a számban talán jobban megszoríthatják a riválisai, mivel egyéni indítású viadalról van szó. A 29 éves sztárt tömegrajtos versenyen, mint az előző kettő volt, szinte lehetetlen leszakítani, a végén pedig mindenkinél nagyobb csúcssebességet tud elérni, ezért ebben a formában könnyebben elképzelhető, hogy nem a legjobb időt produkálja.

A hétszeres olimpiai bajnok Klaebónak még két diadalra van szüksége ahhoz, hogy honfitársát, Marit Björgent megelőzve minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává váljon. Erre minden esélye meg is van tekintve, hogy a tavalyi világbajnokságon történelmet írva mind a hat számot követően aranyérmet akasztottak a nyakába.

Hódeszkásoknál a női krosszt rendezik Livignóban, méghozzá két visszalépés miatt magyar résztvevővel. Brunner Blanca 16. magyar olimpikonként vasárnap érkezett a versenyhelyszínre és hétfőn már teljesítette is a pályát, ami elengedhetetlen feltétele volt az indulásának. Krosszban először egy időmérőt tartanak az ugratókkal és döntött kanyarokkal nehezített pályán, ez alapján sorolják a 32 indulót a nyolcaddöntőkbe, onnantól pedig egyenes kieséses rendszerben folytatódik a közdelem egészen az éremosztó futamig.

Nagy érdeklődés övezi a műkorcsolyázók férfi versenyét is, melyben a kétszeres világbajnok amerikai Ilia Malinin több mint öt ponttal vezet a mögötte rendre ezüstöket gyűjtő japán Kagijama Juma és a kétszeres Európa-bajnok francia Adam Siao Him Fa előtt. Az szinte biztosra vehető, hogy ez a hármas állhat majd a dobogóra a pénteki kűr után, de meglepetés lenne, ha bárki elvenné az első helyet a négyfordulatos ugrások királyának tartott Malinintől, aki a csapatversenyben már megszerezte pályafutása első ötkarikás aranyérmét.

Ezen kívül még a gyorskorcsolyázóknál férfi 10 000 méteren, a sílövőknél a férfi 10 kilométeres sprintszámban, a hódeszkásoknál férfi félcsőben, míg a szkeletonosoknál a férfi egyéniben hirdetnek bajnokot. Utóbbi számban a kétszeres világ- és Európa-bajnok brit Matt Weston várja az élről a harmadik és negyedik futamot.

A jégkorongtorna a nőknél már a negyeddöntővel folytatódik, a két nagy favorit közül az amerikai csapat pénteken a házigazda olaszokkal, míg a címvédő kanadai gárda a németekkel találkozik szombaton. A férfiaknál még csak a csoportkör zajlik, melyben nagy presztízsű északi rangadót rendeznek, ugyanis a svédek a címvédő finnekkel csapnak össze.