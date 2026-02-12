Frida Karlsson nyerte a női sífutók szabadstílusú versenyét

A svéd Frida Karlsson nyerte a női sífutók csütörtöki szabadstílusú 10 kilométeres versenyét a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel duplázott, miután szombaton, a tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos viadalon is aranyérmet szerzett. A két magyar induló közül Pónya Sára 85., Laczkó Lara Vanda pedig 93. lett.

A Fiemme-völgyben lévő Tesero Stadionban kialakított, nehéz emelkedőkkel tarkított pályán az indulók – összesen 111-en – 30 másodperces különbséggel vágtak neki a távnak, Pónya a 84-es, Laczkó pedig a 85-ös rajtszámot kapta.

Az esélyesnek tartott Karlsson a mezőny felénél indult neki a tíz kilométernek, s már az elején olyan tempót diktált, amely előrevetítette az újabb győzelmét. Minden ellenőrzőponton hatalmas előnnyel haladt át és végül 22:49.2 perces időeredményével 46.6 másodperccel volt gyorsabb, mint a szombati verseny után ezúttal is másodikként záró, világbajnok honfitársa, Ebba Andersson. A harmadik a világkupában éllovas amerikai Jessie Diggins lett.

Pónya Sárának 28:44.1, míg Laczkó Lara Vandának 29:51.7 percre volt szüksége a 10 kilométer teljesítéséhez. A versenyt 108-an fejezték be.

A svéd női sífutók az eddig megszerezhető kilenc érem közül hetet megnyertek az olimpián.

Sífutás, női szabadstílusú 10 km, olimpiai bajnok (az olimpiai honlapja alapján):

1. Frida Karlsson (Svédország) 22:49.2 perc

2. Ebba Andersson (Svédország) 23:35.8

3. Jessie Diggins (Egyesült Államok) 23:38.9

...85. Pónya Sára 28:44.1

...93. Laczkó Lara Vanda 29:51.7