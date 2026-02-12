A magyarok összecsapnak az ukránokkal

A magyar labdarúgó-válogatott Ukrajna, Georgia és Észak-Írország csapatával találkozik majd a 2026/2027-es Nemzetek Ligája B divíziójának 2-es csoportjában.

Az európai szövetség (UEFA) csütörtökön tartotta a sorozat sorsolását, amelyet Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az első kalapból várt. A sorsolásban Patrick Vieira, a franciák világ- és Európa-bajnok klasszis középpályása segédkezett.

A csoportmérkőzéseket szeptembertől novemberig rendezik meg. A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba.

A magyar válogatott tavaly tavasszal, a törökök elleni osztályozón kiesett az A divízióból, így elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé.

Marco Rossi az M1 aktuális csatornának elmondta, sikerült elkerülniük a legnehezebb ellenfeleket, így a svájci, az osztrák, vagy a román csapatot. A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember megjegyezte, szíve szerint az északírek helyett az írekkel mérkőzött volna meg.

A kapitány szerint a sorozatban magára kell koncentrálnia az együttesnek, melybe több új – szavai szerint – „érdekes játékos” is behívót kaphat a jövőben. Hozzátette, a világbajnoki selejtezősorozat során már megmutatta a gárda, hogy mire képes, hiszen az portugálokkal két szoros mérkőzést tudott játszani, az írek ellen pedig mindkét összecsapáson jobban futballoztak, de egyszerűen a hajrában szerencsétlenek voltak.

A mérkőzések időpontjait az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra. Az első négy játéknapot két héten belül bonyolítják le szeptember 24. és október 6. között), a csoportkör pedig november 12. és 17. között zárul. A rájátszás mérkőzéseit és az A divízió negyeddöntőit 2027. március 25-30. között rendezik, a döntő tornát pedig június 9. és 13. között bonyolítják le.

A divízió:

1 csoport:

Franciaország, Olaszország, Belgium, Törökország

2. csoport:

Németország, Hollandia, Szerbia, Görögország

3. csoport:

Spanyolország, Horvátország, Anglia, Csehország

4. csoport:

Portugália, Dánia, Norvégia, Wales B divízió:

1. csoport:

Skócia, Svájc, Szlovénia, Észak-Macedónia

2. csoport:

MAGYARORSZÁG, Ukrajna, Georgia, Észak-Írország

3. csoport:

Izrael, Ausztria, Írország, Koszovó

4. csoport:

Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Románia, Svédország

C divízió:

1. csoport:

Albánia, Finnország, Fehéroroszország, San Marino

2. csoport:

Montenegró, Örményország, Ciprus, Gibraltár/Lettország

3. csoport:

Kazahsztán, Szlovákia, Feröer-szigetek, Moldova

4. csoport:

Izland, Bulgária, Észtország, Málta/Luxemburg

D divízió:

1. csoport:

Gibraltár/Lettország, Málta/Luxemburg, Andorra

2. csoport:

Litvánia, Azerbajdzsán, Liechtenstein

Gibraltár és Lettország, illetve Málta és Luxemburg márciusban mérkőzik meg a C divíziós szereplésért. – FR