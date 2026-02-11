Sport
Szlovák győzelemmel kezdődött a férfi jégkorongtorna
Legyőzték a címvédő finn csapatot 4-1-re
Eredmény, férfi jégkorong:
B csoport, 1. forduló:
Szlovákia-Finnország 4-1 (1-0, 0-1, 3-0)
gólok: Slafkovsky (8., 51.), Dvorsky (48.), Ruzicka (58.), illetve Tolvanen (25.)
Az NHL-es sztárok tizenkét év után tértek vissza az olimpiai színpadra.
A legutóbbi játékokon, 2022-ben Pekingben mindkét együttes érmes volt: a finnek fennállásuk első aranyérmét gyűjtötték be, míg a szlovákok harmadikok lettek. Most a finneknél egy játékos kivételével mindenki az NHL-ben játszik, a riválisnál pedig heten, így az északiak számítottak esélyesnek.
A finn mezőnyfölény ellenére a szlovákok szereztek vezetést a montreali Slafkovsky révén, majd a második harmad elején egy szép korongjáratás végén jött az egyenlítés. A záró harmad derekán Dvorsky egy lecsorgót kapásból emelt a léc alá, majd 3:10 perc múlva megint Slafkovsky villant emberelőnyben, a végén pedig Ruzicka üres kapus góllal állította be a végeredményt.
Később:
Svédország-Olaszország 21.10