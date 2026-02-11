Parádézott és negyeddöntőbe jutott a Falco

A Falco hazai pályán magabiztos győzelmet aratott a lengyel Sopot felett szerdán a férfi kosárlabda Európa Kupa (FIBA Europe Cup) második csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában, és mivel a kvartett másik mérkőzésén számára kedvező eredmény született, győzött a Murcia, így a szombathelyiek továbbjutottak a negyeddöntőbe.

A magyar bajnoki ezüstérmes 4/2-es győzelem/vereség mérleggel, a H csoport másodikjaként jutott tovább a 16 közé, ahol decemberben a Murciában elszenvedett 97-67-es vereséggel kezdte meg a második csoportkört a K jelű kvartettben. Ezután 84-77-re kikapott otthon a Rostocktól, aztán 86-79-re nyert a Sopot vendégeként, majd odahaza is kikapott az éllovas Murciától (75-80), a múlt héten pedig 78-75-re nyert Rostockban. Az utolsó forduló előtt eldőlt, hogy a tízpontos Murcia már csoportelsőként továbbjutott, a hat ponttal álló Sopot pedig sereghajtóként biztosan lemarad a folytatásról. A második, még negyeddöntőt érő helyért a Falco és a szintén hétpontos Rostock csatázott, de nem egymással, hanem egy-egy olyan ellenféllel, amely számára már nem volt tétje a találkozónak. Ha a magyar és a német gárda is ugyanannyi pontot szerez az utolsó fordulóban, az az északi csapatnak kedvezett volna, mert az egymás elleni meccseken jobban teljesített.

A vasiaknak tehát le kellett győzniük a lengyeleket, és közben reménykedni abban, hogy a Murcia Rostockban is megőrzi százszázalékos mérlegét. Érdekes módon a továbbjutás csak ebben a kvartettben nem dőlt el, a másik háromban már a zárókör előtt megvoltak a negyeddöntősök.

A szerdai csatát remekül kezdték Milos Konakov vezetőedző tanítványai, és 16-4-re elhúztak, főként a Puerto Ricó-i Arnaldo Toro révén, akit az előző forduló legjobbjává választottak az EK-ban. A második negyedben komoly hullámvölgy jött a hazai hatékonyság szempontjából, és a Sopot 17-ről három pontra faragta hátrányát, a nagyszünetben 39-36 állt a nagyórán.

Térfélcsere után először volt egyenlő az állás (41-41), majd rendezte sorait a magyar csapat, és a szárnyaló csapatkapitány, Perl Zoltán kosaraival ismét meglépett tíz ponttal. Az utolsó játékrészben tíz, majd 15 pontra nőtt a különbség, ekkorra eldőltek a lényegi kérdések, és a vasiak magabiztos győzelmet aratta. A feladatot tehát elvégezték a szombathelyiek, a Murcia pedig közben "megtette azt a szívességet" nekik, hogy győzött Rostockban, így végül a spanyol és a magyar együttes jutott tovább a csoportból a negyeddöntőbe.

A nyolc között az L jelű kvartett győztese vár a Falcóra, immár oda-visszavágós rendszerben.

A csoport másik mérkőzésén: Rostock (német)-Murcia (spanyol) 82-89

A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Murcia 12 pont, 2. (és továbbjutott) Falco 9, 3. Rostock 8 , 4. Sopot 7