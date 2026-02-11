2026. február 12., csütörtök

Meglepetés a MOL Magyar Kupában

Az NB II-es Kecskemét kiejtette az MTK-t

MH/MTI
 2026. február 11. szerda. 23:13
A vendégek az első játékrész első felében kétszer is vezetést szereztek. Czékus Ádám találatára a litván Vilius Armalas még válaszolt, Derekas Zoltán büntetője azonban már győzelmet és továbbjutást ért a lila-fehéreknek. A Kecskemét a nyolc között a csütörtökön rendezendő ETO FC–Videoton párharc győztesével játszik idegenben.

Meglepetésre az NB II-es csapat ment tovább
Fotó: MTK Budapest fb oldala

MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) 1–2 (1–2), korábban: Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 (4–0), Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2-0 (0-0), Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2-1 (0-0), FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1), Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0), később: Paksi FC–Diósgyőri VTK 20.00, csütörtök: ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) 18.00,

A negyeddöntő párosítása: ETO FC/Videoton FC Fehérvár – Kecskemét Budapest Honvéd – Paks/Diósgyőr Kazincbarcika–Ferencváros Zalaegerszeg–Soroksár,

