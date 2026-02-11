Sport
Meglepetés a MOL Magyar Kupában
Az NB II-es Kecskemét kiejtette az MTK-t
MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) 1–2 (1–2), korábban: Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 (4–0), Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2-0 (0-0), Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2-1 (0-0), FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1), Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0), később: Paksi FC–Diósgyőri VTK 20.00, csütörtök: ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) 18.00,
A negyeddöntő párosítása: ETO FC/Videoton FC Fehérvár – Kecskemét Budapest Honvéd – Paks/Diósgyőr Kazincbarcika–Ferencváros Zalaegerszeg–Soroksár,