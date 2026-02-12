Illovszky Dominik országos csúccsal győzött

Sport
Illovszky Dominik a világ idei ötödik legjobb eredményével győzött
Fotó: MH archív/Purger Tamás
Kozák Luca 60 méter gáton idei legjobbjával, 7.98 másodperccel végzett a második helyen a 7.96-tal győztes norvég Ida Beiter Bomme mögött.
A magasugrók versenyében Bátori Lilianna a negyedik lett 1,87 méterrel – a viadal eredményközlője szerint.
Takács Boglárka 60 méteren 7.33 másodperccel az előfutamában a hatodik helyen zárt, így nem jutott be a döntőbe.