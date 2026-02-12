2026. február 12., csütörtök

Előd

EUR 378.35 Ft
USD 317.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Illovszky Dominik országos csúccsal győzött

Illovszky a világ idei ötödik legjobb eredményével nyert

MH/MTI
 2026. február 12. csütörtök. 3:56
Megosztás

Illovszky a világ idei ötödik legjobb eredményével nyert úgy, hogy négyszer visszalőtték a mezőnyt, és ötödjére már csak hatan voltak ott a rajtvonalon. A 2026-os legjobb idő 6.48 másodperc, azaz Illovszky csupán négy századdal maradt el ettől.

Illovszky Dominik országos csúccsal győzött
Illovszky Dominik a világ idei ötödik legjobb eredményével győzött
Fotó: MH archív/Purger Tamás

Kozák Luca 60 méter gáton idei legjobbjával, 7.98 másodperccel végzett a második helyen a 7.96-tal győztes norvég Ida Beiter Bomme mögött.

A magasugrók versenyében Bátori Lilianna a negyedik lett 1,87 méterrel – a viadal eredményközlője szerint.

Takács Boglárka 60 méteren 7.33 másodperccel az előfutamában a hatodik helyen zárt, így nem jutott be a döntőbe.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink