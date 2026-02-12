Illovszky Dominik országos csúccsal győzött

Illovszky a világ idei ötödik legjobb eredményével nyert úgy, hogy négyszer visszalőtték a mezőnyt, és ötödjére már csak hatan voltak ott a rajtvonalon. A 2026-os legjobb idő 6.48 másodperc, azaz Illovszky csupán négy századdal maradt el ettől.