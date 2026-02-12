Sport
Hat gólt kapott és kiesett a címvédő Paks
A MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében történt
Alaposan meglepte ellenfelét a DVTK, Yohan Croizet révén már az első percben megszerezte a vezetést, és a folytatásban sem állt le. A korábban a Paksban is futballozó Sajbán Máté, illetve Mucsányi Márk góljával hárommal vezetett a borsodi együttes, majd a hazaiak részéről Windecker József szépített, de Lamin Colley is betalált, és még csak a 28. percben tartott a mérkőzés. Közvetlenül a szünet előtt Ádám Martin csökkentette a zöld-fehérek hátrányát.
Fordulás után egy perccel csaknem egy gólra zárkózott fel a Paks, Croizet azonban közvetlenül a kapuja előterében felszabadított, az ellentámadás végén pedig Colley duplájával ismét három gól volt a két csapat közti különbség. Fél órával a vége előtt aztán Mucsányi második találatával végképp eldőlt, hogy a Diósgyőr jut tovább.
A két együttes szombaton a bajnokságban újra összecsap Pakson.
A DVTK a negyeddöntőben a Budapest Honvéd vendége lesz.
A döntőt május 9-én rendezik a Puskás Arénában.
MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő: Paksi FC–Diósgyőri VTK 2–6 (2–4), korábban: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) 1–2 (1–2), Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 (4–0), Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) 2-0 (0-0), Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) 2-1 (0-0), FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-1), Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0-1 (0-0), csütörtök: ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II) 18.00.
A negyeddöntő párosítása: ETO FC/Videoton FC Fehérvár – Kecskemét Budapest Honvéd–Diósgyőr Kazincbarcika–Ferencváros Zalaegerszeg–Soroksár