Hat gólt kapott és kiesett a címvédő Paks

Csaknem 3 év után kapott ki a Magyar Kupában a Paksi FC

Alaposan meglepte ellenfelét a DVTK, Yohan Croizet révén már az első percben megszerezte a vezetést, és a folytatásban sem állt le. A korábban a Paksban is futballozó Sajbán Máté, illetve Mucsányi Márk góljával hárommal vezetett a borsodi együttes, majd a hazaiak részéről Windecker József szépített, de Lamin Colley is betalált, és még csak a 28. percben tartott a mérkőzés. Közvetlenül a szünet előtt Ádám Martin csökkentette a zöld-fehérek hátrányát.

Fordulás után egy perccel csaknem egy gólra zárkózott fel a Paks, Croizet azonban közvetlenül a kapuja előterében felszabadított, az ellentámadás végén pedig Colley duplájával ismét három gól volt a két csapat közti különbség. Fél órával a vége előtt aztán Mucsányi második találatával végképp eldőlt, hogy a Diósgyőr jut tovább.

A két együttes szombaton a bajnokságban újra összecsap Pakson.

A DVTK a negyeddöntőben a Budapest Honvéd vendége lesz.

A döntőt május 9-én rendezik a Puskás Arénában.