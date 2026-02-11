2026. február 11., szerda

Előd

EUR 378.35 Ft
USD 317.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Felfüggesztették az olasz sportlövő versenyengedélyét

Állítása szerint szennyezett készítménnyel került szervezetébe a tiltott szer

MH/MTI
 2026. február 11. szerda. 17:29
Megosztás

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) joghatóság hiányában az Olasz Doppingellenes Ügynökséghez irányította fellebbezés ügyében a doppingvizsgálaton fennakadt olasz sílövőt, Rebecca Passlert, aki szeretne indulni a milánói olimpián.

Felfüggesztették az olasz sportlövő versenyengedélyét
Rebecca Passler sportlövő
Fotó: Christof STACHE / AFP

A tavalyi Európa-bajnokságon a váltóval bronzérmes, 2022-ben junior világbajnok biatlonos szervezetében letrozol nyomaira bukkantak másfél hete.

A 24 éves Passler – aki tagja lett volna az ötkarikás csapatnak is – versenyengedélyét felfüggesztették. A sílövő azzal érvel, hogy szennyezett készítménnyel került szervezetébe a tiltott szer, és emiatt a CAS-hoz fordult. Csakhogy a sportdöntőbíróság most jelezte, hogy nincs joghatósága az ügy ezen szakaszában, így Passlernek először az illetékes olasz hatósághoz kell fordulnia, legkésőbb csütörtökig, hogy maradjon reménye az ötkarikás indulásra.

Passler szombaton állna rajthoz a 7,5 kilométeres sprintben.

A letrozolt alapesetben az emlőrák ellen alkalmazzák posztmenopauzában lévő nőknél, szabályozza az ösztrogénszintet és csökkenti a daganatok növekedését.

Passleré volt az első pozitív doppingeset, amióta a csapatok beköltöztek a milánói és cortinai szállásokra.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink