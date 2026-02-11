Csütörtökön két sportágban is lesznek magyar szereplők

A short track második versenynapján a női 500 és férfi 1000 méter küzdelmeit rendezik meg a negyeddöntőtől. Előbbi számban Végi Diána Laura, utóbbiban Nógrádi Bence már a keddi selejtezőben kiesett, a dél-koreai születésű Moon viszont ott lesz a legjobb húsz között. Az FTC sportolója a selejtezőhöz hasonlóan azonos futamban szerepel majd a legnagyobb favorittal, a kanadai William Dandjinou-val, és bár rajta kívül is lesznek erős riválisai, mégsem tűnik megoldhatatlan feladatnak a továbbjutás. Ugyancsak ott lesz a dél-koreai Sim Dongmin, aki a kvalifikáció során a hajrában előzte vissza Moont, de az amerikai Clayton Declemente és a japán Josinaga Kazuki verhetőnek tűnik, márpedig az első kettő mellett a négy negyeddöntő két leggyorsabb harmadik helyezettje is elődöntőbe léphet. Az esélyesek között van a négy éve ebben a számban még magyar színekben bronzérmes Liu Shaoang is, neki talán a legnehezebb negyeddöntő jutott, mert hozzá hasonlóan olimpiai bajnok a dél-koreai Hvang Tahon és az olasz Thomas Nadalini, továbbá váltóban világbajnok a holland Teun Boer és a kanadai Felix Roussel.

A nők sprinttávja az egyik legizgalmasabbnak ígérkezik, az immár mind a hat olimpiáján érmes Arianna Fontanának rengeteg kihívója akad. Phjongcshang és Peking 500-as bajnoka már a negyeddöntőben összekerült a táv háromszoros holland világbajnokával, Xandra Velzeboerrel, de a kanadai Courtney Sarault és Kim Boutin is képes lehet meglepetést okozni. Egyéniben még soha senki nem tudott háromszor nyerni ugyanabban a számban a rövidpályás gyorskorcsolyázók közül, ezt a bravúrt hajthatja végre a 35 éves olasz versenyző, akinek 12 ötkarikás medálja, köztük három aranya van.

A sífutóknál a nők 10 kilométeres szabadstílusú versenyében ott lesz a mezőnyben Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda, előbbi már egyéni sprintben 79. hellyel bemutatkozott a Fiemme-völgyben fekvő Teseróban, míg utóbbinak ez lesz az első ötkarikás szereplése. A női sífutóknál eddig a lehetséges hat éremből ötöt a svédek nyertek, a papírforma szerint pedig folytatódik a dominanciájuk.

A gyorskorcsolyázóknál női 5000 méteren újabb bravúrra készül a hazaiak kedvence, a szám világbajnoka, Francesca Lollobrigida, aki rokona a világhírű színésznőnek, Gina Lollobrigidának. Az olasz sztár a kisfiával ünnepelte, hogy a milánói játékok szombati nyitónapján aranyéremet nyert a 35. születésnapján 3000 méteren. Ezúttal is a mögötte ezüstérmes norvég Ragne Wiklund lehet a legnagyobb kihívója. Ott lesz a mezőnyben az ötödik olimpiáján is éremre vágyó cseh Martina Sablikova is, aki ezen a távon Vancouverben és Szocsiban győzött, sőt még legutóbb, Pekingben is bronzérmes volt.

Ezen kívül az alpesisízőknél női szuperóriás-műlesiklásban, a szabadstílusú sízőknél férfi mogulban, a szánkósoknál vegyes váltóban, a hódeszkásoknál férfi krosszban és női félcsőben avatnak győztest.

A férfi jégkorongtornán pedig beindul a nagyüzem, a nagy esélyesek közül pályára lép az amerikai és a kanadai csapat, utóbbira ráadásul rögtön rangadó vár a csehek ellen.