Bronzérmes a férfi légpisztolyos csapat

A Junior sportlövők bulgáriai Európa-bajnokságon sikerült dobogóra lépni

MH/MTI
 2026. február 11. szerda. 20:59
A férfi légpisztolyosok hagyományos csapatversenyében bronzérmet nyert a magyar együttes a junior sportlövők bulgáriai Európa-bajnokságán, Burgaszban.

A junior sportlövők Burgaszban a 10 méteres Európa-bajnokságán bronzérmet nyertek
Fotó: Facebook/Hungarian Shooting Federation

A hazai szövetség szerdai tájékoztatása szerint a Nagy Ákos Károly, Barizs Márton Dániel, Gelencsér Zsombor Ákos hármas 1701 körrel lett harmadik a 15 válogatottat felvonultató mezőnyben.

A lengyelek végeztek az élen 1716 körrel, mögöttük pedig a törökök zártak 1707-tel a 10 méteres számok korosztályos kontinensviadalának első napján.

