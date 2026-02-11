Bronzérmes a férfi légpisztolyos csapat

A férfi légpisztolyosok hagyományos csapatversenyében bronzérmet nyert a magyar együttes a junior sportlövők bulgáriai Európa-bajnokságán, Burgaszban.

A hazai szövetség szerdai tájékoztatása szerint a Nagy Ákos Károly, Barizs Márton Dániel, Gelencsér Zsombor Ákos hármas 1701 körrel lett harmadik a 15 válogatottat felvonultató mezőnyben.

A lengyelek végeztek az élen 1716 körrel, mögöttük pedig a törökök zártak 1707-tel a 10 méteres számok korosztályos kontinensviadalának első napján.