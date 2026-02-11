Sport
Bronzérmes a férfi légpisztolyos csapat
A Junior sportlövők bulgáriai Európa-bajnokságon sikerült dobogóra lépni
A junior sportlövők Burgaszban a 10 méteres Európa-bajnokságán bronzérmet nyertek
Fotó: Facebook/Hungarian Shooting Federation
A hazai szövetség szerdai tájékoztatása szerint a Nagy Ákos Károly, Barizs Márton Dániel, Gelencsér Zsombor Ákos hármas 1701 körrel lett harmadik a 15 válogatottat felvonultató mezőnyben.
A lengyelek végeztek az élen 1716 körrel, mögöttük pedig a törökök zártak 1707-tel a 10 méteres számok korosztályos kontinensviadalának első napján.