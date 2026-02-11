2026. február 11., szerda

Előd

EUR 378.35 Ft
USD 317.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Amerikai győztes a női szabadstílusú sízők mogul számában

Hibázott a címvédő ausztrál; Jakara Anthony

MH/MTI
 2026. február 11. szerda. 18:05
Megosztás

Az amerikai Elizabeth Lemley nyerte a női szabadstílusú sízők mogul számát a milánói-cortinai téli olimpián, Livignóban.

Amerikai győztes a női szabadstílusú sízők mogul számában
Elizabeth Lemley nyerte a női szabadstílusú sízők mogul számát
Fotó: Kunihiko Miura / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A selejtezőt követően a szerdai döntő két szakaszban zajlott a Livigno Ugró és Mogul Parkban. Az elsőben húszan jöttek le a pályán, majd a másodikban a legjobb nyolc ismételt. A pontszám az elért idő, a buckák leküzdésének stílusa, valamint a két ugrás kivitelezése alapján állt össze.

Az első menet után a címvédő ausztrál Jakara Anthony állt az élen, a szuperdöntőben azonban, melyben így utolsóként jött le, az első ugrást követően kibillent az egyensúlyából, nem tudott összeszedetten, ritmusosan síelni, így végül csak nyolcadik lett.

Az előtte lejövő amerikaiak azonban jól teljesítettek, és Lemley révén új győztest avattak, Jaelin Kauf pedig ugyanúgy második lett, mint négy éve, Pekingben. A harmadik helyen a 2018-ban, Phjongcshangban aranyérmes francia Perrine Laffont végzett.

Eredmények:

szabadstílusú sí, női mogul, olimpiai bajnok:

1. Elizabeth Lemley (Egyesült Államok) 82,30 pont

2. Jaelin Kauf (Egyesült Államok) 80,77

3. Perrine Laffont (Franciaország) 78,00

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink