Sport
A téli olimpia szerdai programja
Izgalmas versenyek lesznek ma is
ALPESISÍ (1) férfi szuperóriás-műlesiklás 11.30
CURLING férfi selejtező: Svédország-Olaszország, Kanada-Németország, Csehország-Egyesült Államok, Kína - Nagy-Britannia 19.05
ÉSZAKI ÖSSZETETT (1) egyéni normálsánc 10.00, 10 km-es sífutás 13.45
GYORSKORCSOLYA (1) férfi 1000 m (Kim Minseok) 18.30
HÓDESZKA női félcső selejtező 10.30 férfi félcső selejtező 19.30
JÉGKORONG férfiak, B csoport, 1. forduló: Szlovákia-Finnország 16.40 Svédország-Olaszország 21.10
MŰKORCSOLYA (1) jégtánc kűr 19.30
SÍLÖVÉSZET (1) női 15 km 14.15
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1) női mogul selejtező 11.00, döntő 14.15
SZÁNKÓ (2) női kettes 1. futam 17.00, 2. futam 18.53 férfi kettes, 1. futam 17.51, 2. futam 19.44