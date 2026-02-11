Sport
Premier League: Tóth Alex kezdett, csapata győzött Liverpoolban
Az angol labdarúgó-bajnokság 26., hétközi fordulójának keddi játéknapján történt
Az ötödik Chelsea otthon kétgólos előnyről veszített pontokat a Leeds Uniteddel szemben, miután a vendégcsapat Lukas Nmecha góljának és gólpasszának is köszönhetően 2-2-re mentette az összecsapást. A londoni Kékeknél az angol válogatott Cole Palmer jegyzett gólt és gólpasszt is a meccsen.
A Premier League-ben immár nyolc mérkőzés óta nyeretlen Tottenham Hotspur ezúttal a vendég Newcastle Unitedtól kapott ki, mégpedig 2-1-re.
Premier League, 26. forduló: Chelsea-Leeds United 2-2 (1-0), Everton-Bournemouth 1-2 (1-0), Tottenham Hotspur-Newcastle United 1-2 (0-1), később: West Ham United-Manchester United 21.15, szerda: Aston Villa-Brighton 20.30, Crystal Palace-Burnley 20.30, Manchester City-Fulham 20.30, Nottingham Forest-Wolverhampton Wanderers 20.30, Sunderland-Liverpool 21.15, csütörtök: Brentford-Arsenal 21.00.