Premier League: Tóth Alex kezdett, csapata győzött Liverpoolban

Az angol labdarúgó-bajnokság 26., hétközi fordulójának keddi játéknapján történt

MH/MTI
 2026. február 11. szerda. 8:59
A 20 éves középpályás - aki január 20-án a Ferencvárostól igazolt Angliába - 58 percnyi játéklehetőséget kapott, aztán lecserélte Andoni Iraola vezetőedző. A zuhogó esőben rendezett összecsapáson a hazaiak szereztek vezetést Iliman Ndiaye büntetőből szerzett góljával az első félidő végén, a szünet után viszont más felfogásban kezdett futballozni a Bournemouth. Ennek eredményeként Rayan és Amine Adli találataival három perc alatt fordítottak a vendégek, majd a 69. percben emberelőnybe kerültek, Jake O'Brien ugyanis piros lapot kapott az utolsó mezőnyjátékosként elkövetett szabálytalanság miatt.

Premier League: Tóth Alex kezdett, csapata győzött Liverpoolban
Tóth Alex először volt tagja a kezdő tizenegynek
Fotó: AFC Bournemouth fb oldala

Az ötödik Chelsea otthon kétgólos előnyről veszített pontokat a Leeds Uniteddel szemben, miután a vendégcsapat Lukas Nmecha góljának és gólpasszának is köszönhetően 2-2-re mentette az összecsapást. A londoni Kékeknél az angol válogatott Cole Palmer jegyzett gólt és gólpasszt is a meccsen.

A Premier League-ben immár nyolc mérkőzés óta nyeretlen Tottenham Hotspur ezúttal a vendég Newcastle Unitedtól kapott ki, mégpedig 2-1-re.

Premier League, 26. forduló: Chelsea-Leeds United 2-2 (1-0), Everton-Bournemouth 1-2 (1-0), Tottenham Hotspur-Newcastle United 1-2 (0-1), később: West Ham United-Manchester United 21.15, szerda: Aston Villa-Brighton 20.30, Crystal Palace-Burnley 20.30, Manchester City-Fulham 20.30, Nottingham Forest-Wolverhampton Wanderers 20.30, Sunderland-Liverpool 21.15, csütörtök: Brentford-Arsenal 21.00.

