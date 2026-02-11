Premier League: Tóth Alex kezdett, csapata győzött Liverpoolban

A 20 éves középpályás - aki január 20-án a Ferencvárostól igazolt Angliába - 58 percnyi játéklehetőséget kapott, aztán lecserélte Andoni Iraola vezetőedző. A zuhogó esőben rendezett összecsapáson a hazaiak szereztek vezetést Iliman Ndiaye büntetőből szerzett góljával az első félidő végén, a szünet után viszont más felfogásban kezdett futballozni a Bournemouth. Ennek eredményeként Rayan és Amine Adli találataival három perc alatt fordítottak a vendégek, majd a 69. percben emberelőnybe kerültek, Jake O'Brien ugyanis piros lapot kapott az utolsó mezőnyjátékosként elkövetett szabálytalanság miatt.

Tóth Alex először volt tagja a kezdő tizenegynek

Az ötödik Chelsea otthon kétgólos előnyről veszített pontokat a Leeds Uniteddel szemben, miután a vendégcsapat Lukas Nmecha góljának és gólpasszának is köszönhetően 2-2-re mentette az összecsapást. A londoni Kékeknél az angol válogatott Cole Palmer jegyzett gólt és gólpasszt is a meccsen.

A Premier League-ben immár nyolc mérkőzés óta nyeretlen Tottenham Hotspur ezúttal a vendég Newcastle Unitedtól kapott ki, mégpedig 2-1-re.