2026. február 11., szerda

Előd

EUR 377.35 Ft
USD 316.73 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Ők lettek kedden olimpiai bajnokok

Kilenc versenyszámban osztottak érmeket a milánói-cortinai téli olimpián

MH
 2026. február 11. szerda. 5:52
Megosztás

Alpesi síben, curlingben, rövidpályás gyorskorcsolyában, sífutásban, sílövészetben, síugrásban, szabadstílusú síben, valamint szánkózásban is érmeket osztottak.

Ők lettek kedden olimpiai bajnokok
A rövidpályás gyorskorcsolya 2000 m-es vegyes váltójában Olaszországé lett az aranyérem (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel)
Fotó: RANJITH KUMAR / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

ALPESISÍ: női csapat kombináció: Ausztria (Ariane Rädler, Katharina Huber) CURLING: vegyes páros: Isabella Wranaa, Rasmus Wranaa (Svédország) RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: 2000 m-es vegyes váltó: Olaszország (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel) SÍFUTÁS: női klasszikus stílusú egyéni sprint: Linn Svahn (Svédország) férfi klasszikus stílusú egyéni sprint: Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) SÍLÖVÉSZET: férfi 20 km: Johan-Olav Botn (Norvégia) SÍUGRÁS vegyes csapatverseny: Szlovénia (Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc) SZABADSTÍLUSÚ SÍ: férfi slopestyle: Birk Ruud (Norvégia) SZÁNKÓ: női egyes: Julia Taubitz (Németország).

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink