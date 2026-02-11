Sport
Ők lettek kedden olimpiai bajnokok
Kilenc versenyszámban osztottak érmeket a milánói-cortinai téli olimpián
ALPESISÍ: női csapat kombináció: Ausztria (Ariane Rädler, Katharina Huber) CURLING: vegyes páros: Isabella Wranaa, Rasmus Wranaa (Svédország) RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA: 2000 m-es vegyes váltó: Olaszország (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel) SÍFUTÁS: női klasszikus stílusú egyéni sprint: Linn Svahn (Svédország) férfi klasszikus stílusú egyéni sprint: Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) SÍLÖVÉSZET: férfi 20 km: Johan-Olav Botn (Norvégia) SÍUGRÁS vegyes csapatverseny: Szlovénia (Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc) SZABADSTÍLUSÚ SÍ: férfi slopestyle: Birk Ruud (Norvégia) SZÁNKÓ: női egyes: Julia Taubitz (Németország).