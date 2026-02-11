Sport
Női jégkorong: az Egyesült Államok nyerte az olimpia csúcsrangadóját
Kanada legutóbb 2024. április 9-én maradt lőtt gól nélkül, akkor világbajnoki csoportmeccsen hosszabbításban kapott ki 1-0-ra az Egyesült Államoktól
A trónkövetelő a 4. percben vezetést szerzett, és még az első szünet előtt újból betalált. A második harmad elején emberelőnyben tovább nőt a különbség, miközben a kanadaiaknak kapura lövése is alig volt. A folytatásban is az amerikaiak akarata érvényesült, és sikerült lenullázniuk ősi riválisukat.
Carolina Harvey és Abbey Murphy három-három ponttal vette ki a részét a sikerből.
Eredmények, női jégkorong: nők, A csoport: Egyesült Államok-Kanada 5-0 (2-0, 2-0, 1-0), később: Finnország-Svájc
B csoport, 4. forduló: Németország-Olaszország 2-1 (0-0, 1-1, 1-0), korábban: Svédország-Japán 4-0 (1-0, 2-0, 1-0).
A csoport végeredménye: 1. Svédország 12 pont, 2. Németország 8, 3. Olaszország 6, 4. Japán 3, 5. Franciaország 1
A csoport első három helyezettje jutott a negyeddöntőbe.