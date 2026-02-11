Női jégkorong: az Egyesült Államok nyerte az olimpia csúcsrangadóját

Az amerikai válogatott meglepően simán, 5-0-ra legyőzte a címvédő kanadai csapatot a milánói téli olimpia női jégkorongtornájának csúcsrangadóján, így az első helyen jut majd a negyeddöntőbe.

A trónkövetelő a 4. percben vezetést szerzett, és még az első szünet előtt újból betalált. A második harmad elején emberelőnyben tovább nőt a különbség, miközben a kanadaiaknak kapura lövése is alig volt. A folytatásban is az amerikaiak akarata érvényesült, és sikerült lenullázniuk ősi riválisukat.

Carolina Harvey és Abbey Murphy három-három ponttal vette ki a részét a sikerből.

Eredmények, női jégkorong: nők, A csoport: Egyesült Államok-Kanada 5-0 (2-0, 2-0, 1-0), később: Finnország-Svájc

B csoport, 4. forduló: Németország-Olaszország 2-1 (0-0, 1-1, 1-0), korábban: Svédország-Japán 4-0 (1-0, 2-0, 1-0).

A csoport végeredménye: 1. Svédország 12 pont, 2. Németország 8, 3. Olaszország 6, 4. Japán 3, 5. Franciaország 1

A csoport első három helyezettje jutott a negyeddöntőbe.