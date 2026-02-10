Sport
Milánó 2026: Ez lesz a téli olimpia keddi programja
Kilenc versenyszámban avatnak olimpiai bajnokot
ALPESISÍ (1) női csapat kombináció - lesiklás 10.30, műlesiklás 14.00
CURLING (1) vegyes páros - a 3. helyért: Nagy-Britannia - Olaszország 14.05, döntő: Svédország-Egyesült Államok 18.05
JÉGKORONG nők, A csoport: Kanada-Egyesült Államok 20.10 Finnország-Svájc 21.10 B csoport: Japán-Svédország 12.10 Olaszország-Németország 16.40
MŰKORCSOLYA férfi rövidprogram 18.30
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (1) női 500 m selejtező (Végi Diána Laura), férfi 1000 m selejtező (Moon Wonjun, Nógrádi Bence), 2000 m-es vegyes váltó negyeddöntő (Magyarország), elődöntő, döntő 10.30
SÍFUTÁS (2) női (Pónya Sára) és férfi klasszikus stílusú egyéni sprint (Büki Ádám) selejtező 9.15, döntő 13.13
SÍLÖVÉSZET (1) férfi 20 km 13.30
SÍUGRÁS (1) vegyes csapatverseny 18.45
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1) férfi és női mogul selejtező 11.15 és 14.15 férfi slopestyle döntő 12.30
SZÁNKÓ (1) női egyes 3. és 4. futam 17.00, 18.34