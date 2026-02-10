2026. február 10., kedd

Előd

Győzelmével tapad a dobogósokra a Villarreal

Katalán csapat volt a szenvedő fél

MH
 2026. február 10. kedd. 8:57
Frissítve: 2026. február 10. 9:35
A negyedik helyen álló Villarreal sima, 4-1-es győzelmet aratott hazai pályán a hatodik Espanyol ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának hétfői mérkőzésén.

A sárga tengeralattjáró tapad a dobogós nagyokra
Fotó: Facebook/Villarreal CF

La Liga, 23. forduló: Villarreal-Espanyol 4-1 (2-0), vasárnap játszották: Valencia-Real Madrid 0-2 (0-0), Alavés-Getafe 0-2 (0-0), Athletic Bilbao-Levante 4-2 (2-0), Sevilla-Girona 1-1 (0-1), Atlético Madrid-Real Betis 0-1 (0-1), szombaton játszották: Real Sociedad-Elche 3-1 (2-1), FC Barcelona-Real Mallorca 3-0 (1-0), Rayo Vallecano-Real Oviedo elhalasztva pénteken játszották: Celta Vigo-Osasuna 1-2 (0-1).

A tabella: 1. FC Barcelona 58 pont, 2. Real Madrid 57, 3. Atlético Madrid 45, 4. Villarreal 45, 5. Real Betis 38, 6. Espanyol 34...20. Oviedo 16.

