Sport
Gigameglepetés az Olasz Kupában
Tizenegyespárbajban búcsúzott a Napoli
A folytatásban több gól már nem esett, így tizenegyespárbaj következett, amely a nyolcadik párban dőlt el, amikor sikeres comói lövést követően nápolyi részről a szlovák Stanislav Lobotka rontott, így a déliek búcsúztak a további küzdelemtől.
A sorozat korábbi szakaszától eltérően az elődöntőben oda-visszavágós párharc dönt a fináléba kerülésről. A kedden továbbjutott Como az Internazionale ellen játszik a négy között, március elején Milánóban, április végén pedig hazai pályán.
Eredmény, negyeddöntő: Napoli-Como 1-1 (0-1) - tizenegyesekkel: 6-7, szerdán játsszák: Bologna-Lazio 21.00, múlt héten játszották: Atalanta-Juventus 3–0 (1–0), Internazionale-Torino 2-1 (1-0).