Gigameglepetés az Olasz Kupában

A vendég Como tizenegyesekkel legyőzte és kiejtette kedden a bajnokságban címvédő Napolit a labdarúgó Olasz Kupa negyeddöntőjében. A Cesc Fabregas vezetőedző irányította észak-olasz együttes a 39. percben szerezte meg a vezetést Nápolyban, de a hazaiak rögtön a második félidő elején egyenlítettek.

A folytatásban több gól már nem esett, így tizenegyespárbaj következett, amely a nyolcadik párban dőlt el, amikor sikeres comói lövést követően nápolyi részről a szlovák Stanislav Lobotka rontott, így a déliek búcsúztak a további küzdelemtől.

A sorozat korábbi szakaszától eltérően az elődöntőben oda-visszavágós párharc dönt a fináléba kerülésről. A kedden továbbjutott Como az Internazionale ellen játszik a négy között, március elején Milánóban, április végén pedig hazai pályán.