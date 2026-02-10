2026. február 10., kedd

Sport

Az első kalapból várja ellenfeleit a magyar válogatott

Csütörtökön lesz a sorsolás

MH/MTI
 2026. február 10. kedd. 17:43
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) csütörtökön sorsolja ki a 2026/2027-es Nemzetek Ligája csoportbeosztását, a B divízió első kalapjába került magyar válogatott három, alacsonyabban rangsorolt ellenfelet kap.

A magyar labdarúgó válogatott
Fotó: MH/Török Péter

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese tavaly tavasszal, a törökök elleni osztályozón kiesett az A divízióból, így elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé.

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint jelentős változás a lebonyolításban, hogy a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat összevonják, így szeptember végétől október elejéig az érintett válogatottak négy-négy mérkőzést játszanak. A kétmeccses novemberi időszak változatlanul megmarad.

A mérkőzések időpontjait az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra. A Brüsszelben csütörtökön 18 órakor kezdődő sorsolást az M4 Sport élőben közvetíti.

A Nemzetek Ligája kalapbeosztása:

---------------------------------

1. kalap: Izrael, Lengyelország, MAGYARORSZÁG, Skócia

2. kalap: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Ukrajna

3. kalap: Georgia, Írország, Románia, Szlovénia

4. kalap: Észak-Írország, Észak-Macedónia, Koszovó, Svédország

