A ráadásban mentett pontot a Manchester United

Megszakadt Carrick csapatának sikersorozata

MH/MTI
 2026. február 11. szerda. 7:59
Az előző négy mérkőzését megnyerő Manchester United 1-1-es döntetlent játszott a bennmaradásért küzdő West Ham United vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 26., hétközi fordulójának keddi játéknapján.

A ráadás perceiben mentett pontot az utóbbi hetek sikercsapata, a Manchester United
Fotó: IAN KINGTON / AFP

A Vörös Ördögök a meccs 50. percében kerültek hátrányba, alig negyedórával később pedig Casemiro góljával majdnem egyenlítettek, de a találatot VAR-ellenőrzés után les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Az MU aztán sokáig meddő mezőnyfölényben játszott, s végül Benjamin Sesko 96. percben szerzett góljával döntetlenre mentette a találkozót.

A január 13-án kinevezett Michael Carrick vezetőedző irányításával így a Manchester United négymeccses győzelmi széria ugyan megszakadt, de a csapat veretlensége már öt mérkőzés óta tart.

Premier League, 26. forduló: West Ham United-Manchester United 1-1 (0-0), korábban: Chelsea-Leeds United 2-2 (1-0), Everton-Bournemouth 1-2 (1-0), Tottenham Hotspur-Newcastle United 1-2 (0-1), szerda: Aston Villa-Brighton 20.30, Crystal Palace-Burnley 20.30, Manchester City-Fulham 20.30, Nottingham Forest-Wolverhampton Wanderers 20.30, Sunderland-Liverpool 21.15, csütörtök: Brentford-Arsenal 21.00.

A tabella: 1. Arsenal 56 pont, 2. Manchester City 50, 3. Aston Villa 47, 4. Manchester United 45, 5. Chelsea 44, 6. Liverpool 39...18. West Ham United 24...20. Wolverhampton Wanderers 8.

