Téli olimpia: Svéd-amerikai döntő lesz curling vegyes párosban
A döntőt és a bronzmérkőzést kedden rendezik
A hétfő esti elődöntőben a tengerentúliak nagy csatában, 9-8-ra verték a címvédő olaszokat. A házigazda az utolsó, nyolcadik end előtt még 8-7-re vezetett, ám a záró kört 2-0-ra nyerték az amerikaiak
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP
A svédek magabiztosan, 9-3-ra verték az ugyanebben az összeállításban az előző olimpián negyedik briteket, akik 2021-ben skót színekben lettek világbajnokok.
Curling, vegyes páros, elődöntő: Svédország - Nagy-Britannia 9-3, Egyesült Államok-Olaszország 9-8.
A keddi program: A 3. helyért: Nagy-Britannia - Olaszország 14.05, döntő: Svédország-Egyesült Államok 18.05.