Szoboszlai nélkül szerepel Sunderlandben a Liverpool
Előző mérkőzésén piros lapot kapott a magyar labdarúgó
A magyar válogatott csapatkapitánya – aki egy nagyszerű szabadrúgásgóllal előnyhöz juttatta csapatát – azért kapott piros lapot, mert a ráadásban meg akarta akadályozni az akkor már 2-1-re vezető rivális Manchester City harmadik találatát. Ez végül sikerült neki, de a piros lapja miatt egy mérkőzést biztosan ki kell hagynia.
Szoboszlai az eddigi 25 bajnokiból 24-en játszott, csak a december végi, Wolverhampton elleniről hiányzott sárga lapos eltiltása miatt. Ebben a szezonban egyértelműen a Vörösök egyik húzóembere – sokak szerint legjobbja –, így kiválása érzékenyen érinti Arne Slot vezetőedzőt és az egész együttest. Főleg annak fényében, hogy aktuális ellenfelük az egyetlen a mezőnyben, amely ebben az idényben még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott. A Pool az utóbbi három idegenbeli Premier League-meccsén nem tudott győzni, így az esélyek hazai sikert ígérnek. A Liverpool jelenleg a hatodik, a Sunderland pedig a kilencedik a tabellán, a két csapatot mindössze három pont választja el egymástól.
Tóth Alex szombaton nem kapott lehetőséget az Aston Villa elleni mérkőzésen (1-1), ezzel együtt a Bournemouth újabb egy helyet előrelépve a 11., kedden pedig a három hellyel és három ponttal előtte álló Everton otthonába látogat. Mindkét gárda jó formában van, egyformán öt forduló óta őrzi veretlenségét, így érdekes, izgalmas összecsapásra van kilátás.
A 26. kör zárómérkőzését az éllovas Arsenal játssza Brentfordban, üldözője, a hat pont hátránnyal második Manchester City pedig ezúttal a Fulhamet fogadja. A papírforma alapján a hétközi forduló nem hoz majd változást a bajnoki címért zajló versenyfutásban.
A harmadik Aston Villára is megoldhatónak tűnő feladat vár a vendég Brighton ellen, míg a Michael Carrick érkezése óta sorozatban négy győzelemnél járó, negyedik helyen álló Manchester United a kiesés elkerülésért küzdő West Ham United ellen folytathatja menetelését, idegenben.
Premier League, 26. forduló:
kedd:
Chelsea-Leeds United 20.30
Everton-Bournemouth 20.30
Tottenham Hotspur-Newcastle United 20.30
West Ham United-Manchester United 21.15
szerda:
Aston Villa-Brighton 20.30
Crystal Palace-Burnley 20.30
Manchester City-Fulham 20.30
Nottingham Forest-Wolverhampton Wanderers 20.30
Sunderland-Liverpool 21.15
csütörtök:
Brentford-Arsenal 21.00
A tabella:
1. Arsenal 25 49-17 56 pont
2. Manchester City 25 51-24 50
3. Aston Villa 25 36-27 47
4. Manchester United 25 46-36 44
5. Chelsea 25 45-28 43
6. Liverpool 25 40-35 39
7. Brentford 25 39-34 39
8. Everton 25 28-28 37
9. Sunderland 25 27-29 36
10. Fulham 25 35-37 34
11. Bournemouth 25 41-44 34
12. Newcastle United 25 35-36 33
13. Crystal Palace 25 26-29 32
14. Brighton 25 34-33 31 1
5. Tottenham Hotspur 25 35-35 29
16. Leeds United 25 34-43 29
17. Nottingham Forest 25 25-38 26
18. West Ham United 25 31-48 23
19. Burnley 25 25-49 15
20. Wolverhampton Wanderers 25 16-48 8