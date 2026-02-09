Szoboszlai nélkül szerepel Sunderlandben a Liverpool

A vasárnap esti rangadón kiállított Szoboszlai Dominik nélkül, de vélhetően Kerkez Milossal a kezdőben lép pályára szerdán este Sunderlandben a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában, Tóth Alex csapata, a Bournemouth pedig az Everton vendége lesz.

A magyar válogatott csapatkapitánya – aki egy nagyszerű szabadrúgásgóllal előnyhöz juttatta csapatát – azért kapott piros lapot, mert a ráadásban meg akarta akadályozni az akkor már 2-1-re vezető rivális Manchester City harmadik találatát. Ez végül sikerült neki, de a piros lapja miatt egy mérkőzést biztosan ki kell hagynia.

Szoboszlai az eddigi 25 bajnokiból 24-en játszott, csak a december végi, Wolverhampton elleniről hiányzott sárga lapos eltiltása miatt. Ebben a szezonban egyértelműen a Vörösök egyik húzóembere – sokak szerint legjobbja –, így kiválása érzékenyen érinti Arne Slot vezetőedzőt és az egész együttest. Főleg annak fényében, hogy aktuális ellenfelük az egyetlen a mezőnyben, amely ebben az idényben még nem kapott ki otthon, hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott. A Pool az utóbbi három idegenbeli Premier League-meccsén nem tudott győzni, így az esélyek hazai sikert ígérnek. A Liverpool jelenleg a hatodik, a Sunderland pedig a kilencedik a tabellán, a két csapatot mindössze három pont választja el egymástól.

Tóth Alex szombaton nem kapott lehetőséget az Aston Villa elleni mérkőzésen (1-1), ezzel együtt a Bournemouth újabb egy helyet előrelépve a 11., kedden pedig a három hellyel és három ponttal előtte álló Everton otthonába látogat. Mindkét gárda jó formában van, egyformán öt forduló óta őrzi veretlenségét, így érdekes, izgalmas összecsapásra van kilátás.

A 26. kör zárómérkőzését az éllovas Arsenal játssza Brentfordban, üldözője, a hat pont hátránnyal második Manchester City pedig ezúttal a Fulhamet fogadja. A papírforma alapján a hétközi forduló nem hoz majd változást a bajnoki címért zajló versenyfutásban.

A harmadik Aston Villára is megoldhatónak tűnő feladat vár a vendég Brighton ellen, míg a Michael Carrick érkezése óta sorozatban négy győzelemnél járó, negyedik helyen álló Manchester United a kiesés elkerülésért küzdő West Ham United ellen folytathatja menetelését, idegenben.

Premier League, 26. forduló:

kedd:

Chelsea-Leeds United 20.30

Everton-Bournemouth 20.30

Tottenham Hotspur-Newcastle United 20.30

West Ham United-Manchester United 21.15

szerda:

Aston Villa-Brighton 20.30

Crystal Palace-Burnley 20.30

Manchester City-Fulham 20.30

Nottingham Forest-Wolverhampton Wanderers 20.30

Sunderland-Liverpool 21.15

csütörtök:

Brentford-Arsenal 21.00

A tabella:

1. Arsenal 25 49-17 56 pont

2. Manchester City 25 51-24 50

3. Aston Villa 25 36-27 47

4. Manchester United 25 46-36 44

5. Chelsea 25 45-28 43

6. Liverpool 25 40-35 39

7. Brentford 25 39-34 39

8. Everton 25 28-28 37

9. Sunderland 25 27-29 36

10. Fulham 25 35-37 34

11. Bournemouth 25 41-44 34

12. Newcastle United 25 35-36 33

13. Crystal Palace 25 26-29 32

14. Brighton 25 34-33 31 1

5. Tottenham Hotspur 25 35-35 29

16. Leeds United 25 34-43 29

17. Nottingham Forest 25 25-38 26

18. West Ham United 25 31-48 23

19. Burnley 25 25-49 15

20. Wolverhampton Wanderers 25 16-48 8