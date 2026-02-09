Szoboszlai lőtte a forduló gólját

A Premier League honlapján Szoboszlai Dominik Manchester Citynek lőtt gólját választották az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a legszebb találatnak.

A magyar válogatott csapatkapitánya mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába, az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához és onnan vágódott a hálóba.

A PL szakértője szerint mindent elmond a gólról, hogy Szoboszlai liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk alig hitt a szemének és a fejét fogva gyönyörködött a kivitelezésben.

Bár végül nem jelentett győzelmet a gól, a szurkolók ezt választották a forduló legszebb találatának.

Pep Guardiola, a City vezetőedzője azt mondta, le a kalappal Szoboszlai lövése előtt, a csapat korábbi válogatott kapusa, Joe Hart pedig úgy fogalmazott: ez az egyik legjobban kivitelezett lövés, amit valaha látott, Roberto Carlos emlékezetes találatához hasonlította.

„Annyira jó – mondta a magyar játékosról –, hogy amikor látta, hogy csak kétfős a sorfal, azt gondolta, ellőheti belülről. Igazi varázsló.”

Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve a mostani szezonban negyedszer talált be szabadrúgásból, a Liverpoolban Luis Suarez 2012/2013-as teljesítménye (5 gól) óta ez a legtöbb.

A magyar középpályást a City elleni rangadó végén kiállították és egymeccses eltiltást kapott.