Rémisztő bukás az olimpián

Vonn másodszor is megműtötték

 2026. február 9. hétfő. 16:02
Az amerikai sícsillag Lindsey Vonnnak az olimpiai lesiklás során elszenvedett balesete miatt lábtörés miatt másodszor is meg kellett műteni. Hétfőn a pilóta is nyilatkozott, aki Vonn-t a kórházba szállította.

Lindsey Vonn bukása a női lesiklóversenyen a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián
Fotó: AFP/Handout/OIS/IOC/OBS

Lindsey Vonn vasárnap súlyos balesetet szenvedett a téli olimpia női lesiklásán Cortina d'Ampezzóban. Bal lábát törte, és vasárnap este a Ca' Foncello kórházban már meg is operálták, ahogy azt a trevisói egészségügyi hatóság is megerősítette.

Hétfőn derült ki: Vonnnak másodszor is meg kellett műteni. Erről a Reuters hírügynökség számolt be. Ezzel elkerülhetőek lettek volna a szövődmények, például a duzzanatok.

Vasárnap, néhány másodperccel a rajt után Vonn a pályán a karjával megakadt az egyik kapun. Elesett, és segítők és mentősök siettek a segítségére - írja a focus.de.

Lindsey Vonn helikopterrel szállították el – most a pilóta beszél

A versenyt először félbeszakították, mert a sportolót helikopterrel kellett elszállítani.

A Reuters hírügynökség beszélhetett a helikopterpilótával, aki Vonn-t kórházba szállította. Roberto Cit szerint a tiszta, napos időjárás segítette a mentés zökkenőmentes lebonyolítását. A nap „igazán különleges” volt.

Vonn-t egy 90 méteres csörlővel szállították el, és először egy cortinai kórházba vitték, három órával később pedig továbbutazott Trevisóba, ahol megoperálták.

„A repülés a cortinai helikopterleszállótól a trevisói kórházig körülbelül 30 percig tart” – mondta a pilóta. „A repülés tökéletesen ment, semmilyen probléma nem volt.”

„Összetört a szívem” – mondta Vonn apja a „Sportschau” műsorban röviddel a drámai baleset után. Lánya „olyan harcos, olyan erős küzdő. Mindent megtett, ami tőle telt. Sajnos ez nem az ő napja volt. Ez szívszorító.”

