Rémisztő bukás az olimpián
Vonn másodszor is megműtötték
Lindsey Vonn vasárnap súlyos balesetet szenvedett a téli olimpia női lesiklásán Cortina d'Ampezzóban. Bal lábát törte, és vasárnap este a Ca' Foncello kórházban már meg is operálták, ahogy azt a trevisói egészségügyi hatóság is megerősítette.
Hétfőn derült ki: Vonnnak másodszor is meg kellett műteni. Erről a Reuters hírügynökség számolt be. Ezzel elkerülhetőek lettek volna a szövődmények, például a duzzanatok.
Vasárnap, néhány másodperccel a rajt után Vonn a pályán a karjával megakadt az egyik kapun. Elesett, és segítők és mentősök siettek a segítségére - írja a focus.de.
Lindsey Vonn helikopterrel szállították el – most a pilóta beszél
A versenyt először félbeszakították, mert a sportolót helikopterrel kellett elszállítani.
A Reuters hírügynökség beszélhetett a helikopterpilótával, aki Vonn-t kórházba szállította. Roberto Cit szerint a tiszta, napos időjárás segítette a mentés zökkenőmentes lebonyolítását. A nap „igazán különleges” volt.
Vonn-t egy 90 méteres csörlővel szállították el, és először egy cortinai kórházba vitték, három órával később pedig továbbutazott Trevisóba, ahol megoperálták.
„A repülés a cortinai helikopterleszállótól a trevisói kórházig körülbelül 30 percig tart” – mondta a pilóta. „A repülés tökéletesen ment, semmilyen probléma nem volt.”
„Összetört a szívem” – mondta Vonn apja a „Sportschau” műsorban röviddel a drámai baleset után. Lánya „olyan harcos, olyan erős küzdő. Mindent megtett, ami tőle telt. Sajnos ez nem az ő napja volt. Ez szívszorító.”