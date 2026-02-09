Négy aranyérmet szereztek a magyar sportlövők

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az U18-as korosztályban egy diadal született Hegedűs Abigél révén, aki a lányok szóló puskás versenyszámában győzött, miután az alapverseny első fordulójában első, majd a második fordulóban második lett, a fináléban pedig a lett Anete Tukisát 14-13-ra múlta felül.

Az U16-osoknál a Kiss-Vámosi Zsombor, Marton Tamás, Süle Nimród összeállítású puskás csapat egészen kiemelkedően teljesített, ugyanis a hagyományos csapatversenyben és a trió számban is az élen végzett. Utóbbi verseny fináléjában a lengyel hármast verte a magyar csapat.

Az Eb negyedik magyar aranyérmét Nagy Réka és Kiss-Vámosi Zsombor szerezték akik a vegyes csapatok duett számában lettek elsők. A két tehetség a döntőben simán, 13-5-ra verte lengyel ellenfelét.

A küldöttség a négy arany mellett két ezüst- és öt bronzérmet gyűjtött Bulgáriában.