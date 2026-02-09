Sport
Négy aranyérmet szereztek a magyar sportlövők
A Burgaszban rendezett U18-as és U16-os légfegyveres Európa-bajnokságon győztek a magyarok
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Luka Gonzales
Az U16-osoknál a Kiss-Vámosi Zsombor, Marton Tamás, Süle Nimród összeállítású puskás csapat egészen kiemelkedően teljesített, ugyanis a hagyományos csapatversenyben és a trió számban is az élen végzett. Utóbbi verseny fináléjában a lengyel hármast verte a magyar csapat.
Az Eb negyedik magyar aranyérmét Nagy Réka és Kiss-Vámosi Zsombor szerezték akik a vegyes csapatok duett számában lettek elsők. A két tehetség a döntőben simán, 13-5-ra verte lengyel ellenfelét.
A küldöttség a négy arany mellett két ezüst- és öt bronzérmet gyűjtött Bulgáriában.