Magyar sikerek a világranglistán

A legjobb száz között jegyzett Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna is javított a teniszezők világranglistáján.

Fucsovics egy pozíciót előrelépve a 49. helyen áll

A magyar szövetség közösségi oldalának hétfői tájékoztatása szerint az Egyesült Államok elleni Davis Kupa-selejtezőt kihagyó Fucsovics egy pozíciót előrelépve a 49., Marozsán Fábián pedig változatlanul a 46. helyen áll a férfiak rangsorában.

A nőknél Bondár Anna is egyet javított (63.), Gálfi Dalma pozíciója (90.) nem változott, Udvardy Panna pedig három helyet lépett előre (95.).

Ezen a héten Fucsovics és Marozsán a rotterdami tornán szerepel, Gálfi pedig a portugáliai Oeirasban versenyez.