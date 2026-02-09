Sport
Magyar sikerek a világranglistán
Fucsovics, Bondár és Udvardy is javított
Fucsovics egy pozíciót előrelépve a 49. helyen áll
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Grant Halverson
A magyar szövetség közösségi oldalának hétfői tájékoztatása szerint az Egyesült Államok elleni Davis Kupa-selejtezőt kihagyó Fucsovics egy pozíciót előrelépve a 49., Marozsán Fábián pedig változatlanul a 46. helyen áll a férfiak rangsorában.
A nőknél Bondár Anna is egyet javított (63.), Gálfi Dalma pozíciója (90.) nem változott, Udvardy Panna pedig három helyet lépett előre (95.).
Ezen a héten Fucsovics és Marozsán a rotterdami tornán szerepel, Gálfi pedig a portugáliai Oeirasban versenyez.