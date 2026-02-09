2026. február 9., hétfő

Magyar sikerek a világranglistán

Fucsovics, Bondár és Udvardy is javított

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 20:59
A legjobb száz között jegyzett Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna is javított a teniszezők világranglistáján.

Fucsovics egy pozíciót előrelépve a 49. helyen áll
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Grant Halverson

A magyar szövetség közösségi oldalának hétfői tájékoztatása szerint az Egyesült Államok elleni Davis Kupa-selejtezőt kihagyó Fucsovics egy pozíciót előrelépve a 49., Marozsán Fábián pedig változatlanul a 46. helyen áll a férfiak rangsorában.

A nőknél Bondár Anna is egyet javított (63.), Gálfi Dalma pozíciója (90.) nem változott, Udvardy Panna pedig három helyet lépett előre (95.).

Ezen a héten Fucsovics és Marozsán a rotterdami tornán szerepel, Gálfi pedig a portugáliai Oeirasban versenyez.

