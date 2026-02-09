Magyar női utánpótlás az európai dobogón!

A magyar női utánpótlás kézilabda-válogatottak a második helyen állnak az európai szövetség (EHF) legfrissebb, hétfőn kiadott rangsorában.

Tavaly a junior és az ifjúsági válogatott is hetedik lett a kontinenstornán. A 2022 és 2025 közötti eredmények alapján készült rangsorban a magyarokat csak a dánok előzik meg.

A férfi utánpótlás a hatodik helyen áll az európai összevetésben, és a felnőtt női rangsorban – egy helyet előrelépve – szintén hatodik a magyar válogatott. A felnőtt férfi válogatott két pozíciót rontva nyolcadik, ezt a ranglistát a 2023-2026 közötti eredmények alapján állították össze.

Annak érdekében, hogy az újabb eredmények nagyobb hatással legyenek a ranglistára, a két régebbi világeseményen szerzett pontok csak ötven százalékban számítanak.



Az EHF-ranglisták dobogósai és a magyarok helyezése:

férfi felnőtt:

1. Dánia 118 pont

2. Franciaország 94

3. Németország 91

...8. Magyarország 65 pont

női felnőtt:

1. Norvégia 118 pont

2. Dánia 98

3. Franciaország 97

...6. Magyarország 73

férfi utánpótlás:

1. Dánia 106,5 pont

2. Németország 103

3. Spanyolország 100

...6. Magyarország 80

női utánpótlás:

1. Dánia 105,5 pont

2. Magyarország 101,5

3. Franciaország 95,75