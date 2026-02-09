Sport
Magyar női utánpótlás az európai dobogón!
Csak a dánok előzik meg
Tavaly a junior és az ifjúsági válogatott is hetedik lett a kontinenstornán. A 2022 és 2025 közötti eredmények alapján készült rangsorban a magyarokat csak a dánok előzik meg.
A férfi utánpótlás a hatodik helyen áll az európai összevetésben, és a felnőtt női rangsorban – egy helyet előrelépve – szintén hatodik a magyar válogatott. A felnőtt férfi válogatott két pozíciót rontva nyolcadik, ezt a ranglistát a 2023-2026 közötti eredmények alapján állították össze.
Annak érdekében, hogy az újabb eredmények nagyobb hatással legyenek a ranglistára, a két régebbi világeseményen szerzett pontok csak ötven százalékban számítanak.
Az EHF-ranglisták dobogósai és a magyarok helyezése:
férfi felnőtt:
1. Dánia 118 pont
2. Franciaország 94
3. Németország 91
...8. Magyarország 65 pont
női felnőtt:
1. Norvégia 118 pont
2. Dánia 98
3. Franciaország 97
...6. Magyarország 73
férfi utánpótlás:
1. Dánia 106,5 pont
2. Németország 103
3. Spanyolország 100
...6. Magyarország 80
női utánpótlás:
1. Dánia 105,5 pont
2. Magyarország 101,5
3. Franciaország 95,75