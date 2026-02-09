2026. február 10., kedd

Előd

Magyar női utánpótlás az európai dobogón!

Csak a dánok előzik meg

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 22:29
A magyar női utánpótlás kézilabda-válogatottak a második helyen állnak az európai szövetség (EHF) legfrissebb, hétfőn kiadott rangsorában.

Magyar női utánpótlás az európai dobogón!
A magyar női utánpótlás kézilabda-válogatott a második az EHF legfrissebb rangsorában, csak a dánok előzik meg
Fotó: AFP/Joe Klamar

Tavaly a junior és az ifjúsági válogatott is hetedik lett a kontinenstornán. A 2022 és 2025 közötti eredmények alapján készült rangsorban a magyarokat csak a dánok előzik meg.

A férfi utánpótlás a hatodik helyen áll az európai összevetésben, és a felnőtt női rangsorban – egy helyet előrelépve – szintén hatodik a magyar válogatott. A felnőtt férfi válogatott két pozíciót rontva nyolcadik, ezt a ranglistát a 2023-2026 közötti eredmények alapján állították össze.

Annak érdekében, hogy az újabb eredmények nagyobb hatással legyenek a ranglistára, a két régebbi világeseményen szerzett pontok csak ötven százalékban számítanak.


Az EHF-ranglisták dobogósai és a magyarok helyezése:

férfi felnőtt:

1. Dánia 118 pont
2. Franciaország 94
3. Németország 91
...8. Magyarország 65 pont

női felnőtt:
1. Norvégia 118 pont
2. Dánia 98
3. Franciaország 97
...6. Magyarország 73

férfi utánpótlás:

1. Dánia 106,5 pont
2. Németország 103
3. Spanyolország 100
...6. Magyarország 80

női utánpótlás:

1. Dánia 105,5 pont
2. Magyarország 101,5
3. Franciaország 95,75

