Korán véget ért Stollár Fanny dohai tornája

Egy hajszálon múlt a továbbjutás

 2026. február 9. hétfő. 18:15
Stollár Fanny a japán Kato Mijuval az oldalán az első fordulóban kiesett a dohai négymillió dollár (1, 27 milliárd forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna páros versenyében.

Korán véget ért Stollár Fanny dohai tornája
A japán Miyu Kato (balra) és Stollár Fanny az első fordulóban kiesett a dohai keménypályás női tenisztorna páros versenyében
Fotó: AFP/Pedro Pardo

A magyar-japán duó hétfőn az orosz Alekszandra Panova és Gyijana Snajder ellen kezdte meg szereplését, s a találkozó egy-egy győztes szettet követően a tíz nyert pontig tartó döntő rövidítésbe torkollott. Ebben 6-7-ig fej fej mellett haladtak, ezután viszont Stollárék már csak egy labdamenetet nyertek.

Az összecsapás 1 óra 23 percig tartott.

Eredmény:

páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Alekszandra Panova, Gyijana Snajder (orosz)-Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán) 6:3, 2:6, 10-7 – döntő rövidítés

