Győzelmével tapad a listavezetőre a Real Madrid

Egy pontra csökkent a Barcelona előnye

 2026. február 9. hétfő. 7:59
A Real Madrid 2-0-ra legyőzte idegenben a Valenciát vasárnap késő este a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának zárómérkőzésén.

A góllövőlistát vezető Kylian Mbappé (képünkön jobbra) szerezte csapata második találatát a 91. percben, és már 23 gólnál tart
Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Győzelmével a királyi gárda tartja egypontos hátrányát a listavezető Barcelona mögött. A góllövőlistát vezető Kylian Mbappé szerezte csapata második találatát a 91. percben, és már 23 gólnál tart.

La Liga, 23. forduló: Valencia-Real Madrid 0-2 (0-0), korábban: Alavés-Getafe 0-2 (0-0), Athletic Bilbao-Levante 4-2 (2-0), Sevilla-Girona 1-1 (0-1), Atlético Madrid-Real Betis 0-1 (0-1), szombaton játszották: Real Sociedad-Elche 3-1 (2-1), FC Barcelona-Real Mallorca 3-0 (1-0), Rayo Vallecano-Real Oviedo elhalasztva, pénteken játszották: Celta Vigo-Osasuna 1-2 (0-1), hétfőn játsszák: Villarreal-Espanyol 21.00.

A tabella: 1. FC Barcelona 58 pont, 2. Real Madrid 57, 3. Atlético Madrid 45...17. Valencia 23...20. Oviedo 14.

