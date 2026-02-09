Gulácsival szerződést hosszabbított az RB Leipzig

Egy évvel meghosszabbították a mostani idény végéig szóló szerződését Gulácsi Péternek, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig magyar kapusának, így a 35 esztendős játékos 2027 nyaráig a lipcsei klubban marad.

Az egyesület honlapján olvasható hétfői közlemény szerint Gulácsi mellett a másik két kapussal, a belga Maarten Vandevoordttal és a német Leopold Zingerlével szintén hosszabbítottak. Előbbi 2030-ig, utóbbi 2028-ig írt alá.

Gulácsi 2015-ben, a Salzburgtól igazolt Lipcsébe, és azóta 360 tétmérkőzésen védett, 2022-ben és 2023-ban Német Kupát nyert a csapattal. Az 58-szoros magyar válogatott kapusnak a következő lesz a 12. idénye az RB Leipzig színeiben.

„Péterre mindig számíthatunk. A 11. szezonját játssza nálunk és újfent bizonyítja rátermettségét a bajnokságban, valamint a nemzetközi porondon is, a tapasztalatával pedig rengeteget segít a csapatnak” – mondta Marcel Schäfer lipcsei sportigazgató.

„Ez a klub és a város nekem és a családomnak is a második otthona, így szemernyi kétségem sem volt afelől, hogy meg akarom hosszabbítani a szerződésemet. A közös utunk során számos szép sikert ünnepelhettünk együtt, és pontosan ugyanezt remélem a következő másfél évre is” – idézte a közlemény Gulácsit.

A Leipzig 21 forduló után a negyedik helyen áll a Bundesligában, s vasárnap a Dárdai Bencét sérülés miatt nélkülöző Wolfsburgot fogadja.