Sport
Elődöntőbe jutott a 31-szeres kupagyőztes Veszprém
A férfi kézilabda Magyar Kupa hétfői negyeddöntőjében történt
A 31-szeres kupagyőztes Veszprém már a legjobb négy között
Fotó: Veszprém Handball Club fb oldala
Eredmények, negyeddöntő: HE-DO B.Braun Gyöngyös - One Veszprém HC 30-41 (12-21), február 3-án játszották: Liqui Moly NEKA-Balatonfüredi KSE 25-24 (11-14), január 30-án játszották: MOL Tatabánya KC - PLER-Budapest 33-32 (17-13), szerdán játsszák: Debreceni EAC - OTP Bank-Pick Szeged 18.30.
A négyes döntőt április 18-19-én rendezik.