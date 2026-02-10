2026. február 10., kedd

Előd

EUR 377.21 Ft
USD 318.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Elődöntőbe jutott a 31-szeres kupagyőztes Veszprém

A férfi kézilabda Magyar Kupa hétfői negyeddöntőjében történt

MH
 2026. február 10. kedd. 2:52
Megosztás

A 31-szeres kupagyőztes bakonyiak sikeréhez Bjarki Már Elísson 11 góllal, Rodrigo Corrales pedig húsz védéssel járult hozzá.

Elődöntőbe jutott a 31-szeres kupagyőztes Veszprém
A 31-szeres kupagyőztes Veszprém már a legjobb négy között
Fotó: Veszprém Handball Club fb oldala

Eredmények, negyeddöntő: HE-DO B.Braun Gyöngyös - One Veszprém HC 30-41 (12-21), február 3-án játszották: Liqui Moly NEKA-Balatonfüredi KSE 25-24 (11-14), január 30-án játszották: MOL Tatabánya KC - PLER-Budapest 33-32 (17-13), szerdán játsszák: Debreceni EAC - OTP Bank-Pick Szeged 18.30.

A négyes döntőt április 18-19-én rendezik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink