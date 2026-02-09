2026. február 9., hétfő

A téli olimpia hétfői programja

Öt számban osztanak ma érmeket

 2026. február 9. hétfő. 11:53
Alpesi síben, curlingben, gyorskorcsolyában, hódeszkában, jégkorongban, műkorcsolyában, szabadstílusú síben és szánkózásban is versenyeznek hétfőn.

A téli olimpia hétfői programja
A Milano Cortina 2026 olimpia február 6. és 22. között kerül megrendezésre
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Kaname Muto

ALPESISÍ (1) férfi csapat kombináció - lesiklás 10.30, műlesiklás 14.00

CURLING vegyes páros selejtező: Svájc-Kanada, Olaszország-Egyesült Államok, Norvégia-Koreai Köztársaság, Csehország-Észtország 10.05, elődöntő 18.05

GYORSKORCSOLYA (1) női 1000 m 17.30

HÓDESZKA (1) női big air döntő 19.30

JÉGKORONG nők, A csoport: Svájc-Egyesült Államok 20.40, Kanada-Csehország 21.10, B csoport: Japán-Olaszország 12.10, Németország-Franciaország 16.40

MŰKORCSOLYA jégtánc ritmustánc 19.20 SÍUGRÁS (1) férfi normálsánc egyéni 19.00

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1) női slopestyle döntő 12.30

SZÁNKÓ női egyes 1. és 2. futam 17.00, 18.35

