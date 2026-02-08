2026. február 8., vasárnap

Sport

Varga Barnabás duplázott a görög élvonalban

A magyar csatár a 55. és 95. percben is betalált a Panszerraikosz ellen

 2026. február 8. vasárnap. 21:35
A görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén vasárnapi kezdőcsapatának tagja volt Varga Barnabás, aki a sereghajtó Panszerraikosz elleni idegenbeli mérkőzés 55. és 95. percében is gólt szerzett.

A magyar válogatott csatár ötödik bajnokiján lépett pályára a fővárosi csapatban, és a múlt hét vasárnapi, Olimpiakosz elleni 1-1-es döntetlennel véget ért rangadó után ismét betalált, ezúttal kétszer is. A második félidő elején vezetést szerzett, majd beállította a 4-0-s végeredményt. Győzelmével Marko Nikolic vezetőedző együttese visszavette a vezetést a tabellán, de a közvetlen üldözői közül a pireusziakra késő este még vár egy Panathinaikosz elleni mérkőzés, illetve a vasárnap szintén később pályára lépő PAOK két mérkőzéssel kevesebbet játszott eddig.

