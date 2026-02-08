Tornagyőztes a magyar női válogatott

A magyar női jégkorong-válogatott megnyerte a klagenfurti Wörthi-tó Kupát, miután a vasárnapi döntőben 3-1-re legyőzte Dániát.

Wörthi-tó Kupa, nők, döntő:

Magyarország-Dánia 3-1 (0-1, 2-0, 1-0)

gólszerzők: Odnoga (26.), Huszák (28.), Seregély (60.), illetve Asperup (3.)

A meccs elején a dánok szereztek vezetést, de Ondoga Lotti és Huszák Alexandra góljával a második harmadikban két percen belül fordítottak a magyarok. A győztes találatot a meccs utolsó percében Seregély Míra ütötte az üresen hagyott hálóba.

A magyar együttes fölényét a 46-18-as kapura lövési arány is bizonyítja.

Delaney Collins szövetségi kapitány csapata – amely az áprilisi, budapesti divízió I/A-vb-re készül – csütörtökön hosszabbítás után 3-2-re győzte le a szlovákokat, majd szombaton 3-2-re verte a norvégokat, így került a fináléba.