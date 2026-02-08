Sport
Tornagyőztes a magyar női válogatott
3-1-re diadalmaskodott Dánia felett
Wörthi-tó Kupa, nők, döntő:
Magyarország-Dánia 3-1 (0-1, 2-0, 1-0)
gólszerzők: Odnoga (26.), Huszák (28.), Seregély (60.), illetve Asperup (3.)
A meccs elején a dánok szereztek vezetést, de Ondoga Lotti és Huszák Alexandra góljával a második harmadikban két percen belül fordítottak a magyarok. A győztes találatot a meccs utolsó percében Seregély Míra ütötte az üresen hagyott hálóba.
A magyar együttes fölényét a 46-18-as kapura lövési arány is bizonyítja.
Delaney Collins szövetségi kapitány csapata – amely az áprilisi, budapesti divízió I/A-vb-re készül – csütörtökön hosszabbítás után 3-2-re győzte le a szlovákokat, majd szombaton 3-2-re verte a norvégokat, így került a fináléba.