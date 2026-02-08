Sport
Szoboszlai gólt szerzett, majd piros lapot kapott
Vezetést szerzet, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a Liverpool
A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba. A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított. A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City még támadhatott egyet, Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.
Premier League, 25. forduló:
Liverpool FC-Manchester City 1-2 (0-0)
Brighton-Crystal Palace 0-1 (0-0)
szombaton játszották:
Newcastle United-Brentford 2-3 (1-2)
Arsenal-Sunderland 3-0 (1-0)
Bournemouth-Aston Villa 1-1 (0-1)
Burnley-West Ham United 0-2 (0-2)
Fulham-Everton 1-2 (1-0)
Wolverhampton Wanderers-Chelsea 1-3 (0-3)
Manchester United-Tottenham Hotspur 2-0 (1-0)
pénteken játszották:
Leeds United-Nottingham Forest 3-1 (2-0)
A tabella:
1. Arsenal 25 49-17 56 pont
2. Manchester City 25 51-24 50
3. Aston Villa 25 36-27 47
4. Manchester United 25 46-36 44
5. Chelsea 25 45-28 43
6. Liverpool 25 40-35 39
7. Brentford 25 39-34 39
8. Everton 25 28-28 37
9. Sunderland 25 27-29 36
10. Fulham 25 35-37 34
11. Bournemouth 25 41-44 34
12. Newcastle United 25 35-36 33
13. Crystal Palace 25 26-29 32
14. Brighton 25 34-33 31
15. Tottenham Hotspur 25 35-35 29
16. Leeds United 25 34-43 29
17. Nottingham Forest 25 25-38 26
18. West Ham United 25 31-48 23
19. Burnley 25 25-49 15
20. Wolverhampton Wanderers 25 16-48 8