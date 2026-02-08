2026. február 8., vasárnap

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Svéd siker a jégkorongban

A női válogatott 4-0-ra verte Franciaországot, ezzel a negyeddöntőbe jutott a milánói olimpián

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 21:46
Megosztás

A svéd női jégkorong-válogatott 4-0-ra legyőzte a francia csapatot a milánói téli olimpián, ezzel bejutott a negyeddöntőbe.

Svéd siker a jégkorongban
A svéd játékosok ünnepelnek a női elődöntő B csoport jégkorongmérkőzésének végén, amelyen Franciaország és Svédország csapott össze a Milano Cortina 2026 téli olimpiai játékok keretében
Fotó: Darko Bandic / POOL / AFP

Eredmény:

női jégkorongtorna:

B csoport:

Svédország-Franciaország 4-0 (3-0, 1-0, 0-0)

Az állás:

1. (és már negyeddöntős) Svédország 9 pont/3 mérkőzés,

2. Németország 3/2 (6-6),

3. Olaszország és Japán 3/2 (5-7),

5. Franciaország 0/3

A csoport első három helyezettje jut a negyeddöntőbe.

Később:

A csoport:

Csehország-Finnország 21.10

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink