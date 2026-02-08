Sport
Svéd siker a jégkorongban
A női válogatott 4-0-ra verte Franciaországot, ezzel a negyeddöntőbe jutott a milánói olimpián
A svéd játékosok ünnepelnek a női elődöntő B csoport jégkorongmérkőzésének végén, amelyen Franciaország és Svédország csapott össze a Milano Cortina 2026 téli olimpiai játékok keretében
Fotó: Darko Bandic / POOL / AFP
Eredmény:
női jégkorongtorna:
B csoport:
Svédország-Franciaország 4-0 (3-0, 1-0, 0-0)
Az állás:
1. (és már negyeddöntős) Svédország 9 pont/3 mérkőzés,
2. Németország 3/2 (6-6),
3. Olaszország és Japán 3/2 (5-7),
5. Franciaország 0/3
A csoport első három helyezettje jut a negyeddöntőbe.
Később:
A csoport:
Csehország-Finnország 21.10