Özbas Szofi aranyérmes Párizsban

A BHSE 24 éves versenyzője minden ellenfelét legyőzte a fináléig

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 19:46
Özbas Szofi aranyérmet nyert vasárnap a párizsi cselgáncs Grand Slamen a 70 kilogrammos súlycsoportban.

Özbas Szofi aranyérmes Párizsban
A magyar versenyző ipponnal biztosította győzelmét
Fotó: AFP/Nikolay Doychinov

A tavaly Európa-bajnok, 2023-ban vb-bronzérmes magyar versenyző a holland Margit de Voogd, a brit Katie-Jemima Yeats-Brown legyőzése után a negyeddöntőben vazaarival verte a japán Maeda Rint, majd az elődöntőben ugyanígy múlta felül az olasz Irene Pedrottit.

A BHSE 24 éves cselgáncsozója a fináléban irányította a küzdelmet April Lynn Fohouóval szemben. A svájcit kétszer is intették, de értékelhető akció nem volt a négy perc során. Az aranypontig tartó ráadásban Özbas már fáradni látszott, másfél perc elteltével azonban le tudta szorítani ellenfelét, így ipponnal nyert.

