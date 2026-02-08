2026. február 8., vasárnap

Sport

Megműtötték Marc-André ter Stegent

Az operáció sikeres volt, a visszatérés ideje még kérdéses

 2026. február 8. vasárnap. 13:31
Megműtötték Marc-André ter Stegent, az FC Barcelona labdarúgócsapatának német válogatott kapusát, aki jelenleg a Girona kölcsönjátékosa.

Megműtötték a Girona 33 éves játékosát, Marc-André ter Stegent
Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Az FC Girona tájékoztatása szerint a 33 éves futballista operációja zökkenőmentesen zajlott, azt azonban nem közölték, mikorra várható a visszatérése.

Ter Stegen csupán a második mérkőzését játszotta a Gironában, amikor megsérült a combizma. Kölcsönadására – ami az idény végéig szól – azért volt szükség, hogy minél több játéklehetőséghez jusson, és ott lehessen a nyári világbajnokságon. Erre azonban egyre kevesebb az esély, ugyanis vélhetően több hónapig nem léphet pályára.

A német válogatott elsőszámú kapusa így a Hoffenheim játékosa, Oliver Baumann lehet. A Bayern Münchent erősítő 39 éves Manuel Neuer kizártnak tartja, hogy visszatér a nemzeti csapatba.

