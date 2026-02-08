Sport
Két magyar bronzérem a karate utánpótlás Eb-n
Török Panka és Tóth Zsombor is harmadik helyen végzett
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Ishara S. Kodikara
Török Panka a junior lányok 53 kilogrammos súlycsoportjában a bronzéremért 4-0-ra verte spanyol ellenfelét – számolt be honlapján a késő esti viadalról a sportág hazai szakszövetsége.
A limasszoli kontinensviadalon a dobogó alsó fokára állhatott fel az U21-eseknél szereplő Tóth Zsombor is, aki a 67 kilogrammos kategória helyosztóján olasz riválist győzött le 3-2-re.