Két magyar bronzérem a karate utánpótlás Eb-n

Két magyar versenyző is harmadikként zárt szombaton a karatésok korosztályos Európa-bajnokságán.

Török Panka a junior lányok 53 kilogrammos súlycsoportjában a bronzéremért 4-0-ra verte spanyol ellenfelét – számolt be honlapján a késő esti viadalról a sportág hazai szakszövetsége.

A limasszoli kontinensviadalon a dobogó alsó fokára állhatott fel az U21-eseknél szereplő Tóth Zsombor is, aki a 67 kilogrammos kategória helyosztóján olasz riválist győzött le 3-2-re.