Két magyar bronzérem a karate utánpótlás Eb-n

Török Panka és Tóth Zsombor is harmadik helyen végzett

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 13:01
Két magyar versenyző is harmadikként zárt szombaton a karatésok korosztályos Európa-bajnokságán.

Két magyar bronzérem a karate utánpótlás Eb-n
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Ishara S. Kodikara

Török Panka a junior lányok 53 kilogrammos súlycsoportjában a bronzéremért 4-0-ra verte spanyol ellenfelét – számolt be honlapján a késő esti viadalról a sportág hazai szakszövetsége.

A limasszoli kontinensviadalon a dobogó alsó fokára állhatott fel az U21-eseknél szereplő Tóth Zsombor is, aki a 67 kilogrammos kategória helyosztóján olasz riválist győzött le 3-2-re.

